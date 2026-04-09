OpenAI предложит часть своих акций розничным инвесторам

Для бурно развивающегося ИИ-стартапа OpenAI выход на IPO является волнительным событием. С одной стороны, компании удастся привлечь больше средств на своё развитие. С другой стороны, спрос за их расходование будет сильнее. Финансовый директор Сара Фрайар (Sarah Friar) призналась, что часть акций OpenAI будет предложена розничным инвесторам.

Как пояснила Фрайар ресурсу CNBC, в рамках недавнего частного размещения акций OpenAI начала изучать вопрос привлечения средств розничных инвесторов, и пришла к выводу, что частные лица очень заинтересованы в покупке акций компании. По её словам, OpenAI при выходе на IPO обязательно припасёт некоторую часть акций для розничных инвесторов.

«ИИ должен завоёвывать доверие во всём, что мы делаем. Это одна из причин, почему розничные инвесторы говорят со мной. Это должно быть чем-то, в чём все принимают участие, чтобы всё не ограничивалось очень маленькой группой, а остальные бы все остались за бортом», — пояснила свою позицию финансовый директор OpenAI. Она признаёт, что выбор времени для IPO важен. В этом году SpaceX Илона Маска (Elon Musk) намеревается выйти на биржу, предложив до 30 % своих акций именно розничным инвесторам. Фрайар проводит некоторые параллели в этом смысле: «Все хотят обладать частью аэрокосмической компании — я надеюсь, все хотят владеть и частью ChatGPT. Это помогает, когда являешься потребительским брендом».

Недавно OpenAI уже попробовала реализовать акции среди частных инвесторов. Через доверенные банки их было продано примерно на сумму $3 млрд, хотя изначально планировалось выручить в три раза меньше. Наплыв желающих купить акции OpenAI даже вывел из строя профильную систему в одном из банков, которые участвовали в эксперименте. Фрайар не стала пояснять, когда именно OpenAI выйдет на фондовый рынок, но подчеркнула, что для компании подготовка к нему является своего рода «хорошей гигиеной». Напомним, сейчас капитализация OpenAI оценивается в $852 млрд, а недавно она привлекла около $122 млрд у группы стратегических и институциональных инвесторов. При таких масштабах бизнеса, по мнению представительницы OpenAI, бесконечно долго оставаться частной компанией не получится.

Фрайар подчеркнула, что публичная компания может привлекать капитал через выпуск облигаций. На развитие своей инфраструктуры в ближайшие пять лет компания собирается направить $600 млрд. Вычислительные мощности в OpenAI считают не только «самым важным активом» из существующих, но и сильным «конкурентным оружием», по словам Фрайар. Стратегия развития OpenAI, по словам директора компании по выручке Денис Дрессер (Denise Dresser), подразумевает опору на коммерческий сегмент. К концу текущего года до половины всей её выручки как раз будут обеспечивать корпоративные клиенты. Уже сейчас они формируют 40 % выручки OpenAI. Агентские решения активно применяются в самых продвинутых с точки зрения внедрения ИИ компаниях, по её словам. Если в начале квартала Codex почти никто не использовал, то теперь количество пользователей перевалило за 3 млн.