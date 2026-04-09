В Госдуме объяснили, почему Steam не грозит блокировка в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин прокомментировал высказывание директора Института развития интернета Алексея Гореславского об импортозамещении видеоигр в России.

Напомним, во время выступления на форуме RIGF Гореславский допустил, что полное импортозамещение компьютерных игр в России может произойти за период от трёх до пяти лет: «Практика показывает, что нет ничего невозможного».

Слова Гореславского вызвали беспокойство среди игрового сообщества. Некоторые увидели в них намёк на потенциальную блокировку цифрового магазина Steam и других иностранных платформ дистрибуции видеоигрового контента.

По мнению Горелкина, никаких указаний на блокировку Steam и иных сервисов заявление Гореславского не содержит: «Создание качественных российских игр не подразумевает запрет их иностранных аналогов».

«Мы не раз убеждались, что Steam стремится к безусловному соблюдению российских законов и выполняет все предписания Роскомнадзора по удалению противоправного контента», — подчеркнул Горелкин.

Горелкин добавил, что Steam также помогает решать ту задачу, о которой говорит Гореславский: на американской платформе доступны игры, созданные «при явной или косвенной поддержке ИРИ». Например, пошаговая тактика «Спарта 2035».

«На мой взгляд, всех этих условий достаточно, чтобы избежать любых возможных сценариев ограничения доступа к Steam для российских пользователей», — успокоил игроков Горелкин.