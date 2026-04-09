В Госдуме объяснили, почему Steam не грозит блокировка в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин прокомментировал высказывание директора Института развития интернета Алексея Гореславского об импортозамещении видеоигр в России.
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Напомним, во время выступления на форуме RIGF Гореславский допустил, что полное импортозамещение компьютерных игр в России может произойти за период от трёх до пяти лет: «Практика показывает, что нет ничего невозможного».
Слова Гореславского вызвали беспокойство среди игрового сообщества. Некоторые увидели в них намёк на потенциальную блокировку цифрового магазина Steam и других иностранных платформ дистрибуции видеоигрового контента.
По мнению Горелкина, никаких указаний на блокировку Steam и иных сервисов заявление Гореславского не содержит: «Создание качественных российских игр не подразумевает запрет их иностранных аналогов».
«Мы не раз убеждались, что Steam стремится к безусловному соблюдению российских законов и выполняет все предписания Роскомнадзора по удалению противоправного контента», — подчеркнул Горелкин.
Горелкин добавил, что Steam также помогает решать ту задачу, о которой говорит Гореславский: на американской платформе доступны игры, созданные «при явной или косвенной поддержке ИРИ». Например, пошаговая тактика «Спарта 2035».
«На мой взгляд, всех этих условий достаточно, чтобы избежать любых возможных сценариев ограничения доступа к Steam для российских пользователей», — успокоил игроков Горелкин.
