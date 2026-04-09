Google Gemini может обогнать ChatGPT по популярности в течение года, в некотором роде

По итогам марта 2026 года Google Gemini обогнал Perplexity и стал вторым по величине источником реферальных ссылок на чат-боты с искусственным интеллектом в мире, гласят данные Statcounter. Сейчас Gemini значительно уступает лидеру в лице ChatGPT, но уже в течение года продукт от Google может стать первым.

Доля ChatGPT сократилась с 84,21 % в апреле 2025 до 78,16 % в марте 2026 года; Gemini за тот же срок нарастил свои показатели с 2,31 % до 8,65 % — наиболее активный рост пришёлся на январь, за который платформа от Google увеличила долю с 4,74 % до 7,20 %. Масштабные инвестиции Google в Gemini приносят свои плоды, отметили в Statcounter: с начала 2026 года ежемесячный рост посещаемости платформы составляет более 40 %. По мере усиления позиций Google Gemini и Anthropic Claude чат-бот OpenAI ChatGPT, напротив, замедляет темпы роста.

Следует отметить, что у Gemini есть значительное преимущество, которое сервис Statcounter, собирающий данные браузеров, не может отразить в полной мере. ChatGPT работает преимущественно как веб-сервис, тогда как Google интегрирует Gemini во множество собственных продуктов: в Android, поисковый сервис и платформу Workspace. Аудитория этих служб охватывает более 2 млрд учётных записей Google, и с этим показателем ChatGPT тягаться будет не так просто. Даже если Gemini не сможет обойти ChatGPT как браузерный чат-бот, то уже к концу 2026 года продукт от Google вполне сможет вырваться вперёд по числу общих взаимодействий.

При сложившейся динамике, когда Gemini наращивает аудиторию, а ChatGPT продолжает терять долю рынка, две платформы могут выровняться в конце 2026 — начале 2027 года. И даже консервативный прогноз даёт ChatGPT срок не больше, чем до середины 2027 года, когда обе платформы подойдут к сопоставимым показателям. Но главный вопрос состоит в том, насколько большое значение имеет критерий сбора данных Statcounter по браузерам, если учесть, что за Gemini стоит вся экосистема Google, а не только сайт с чат-ботом.

Теги: google, gemini, openai, chatgpt
