Мировые продажи ПК по инерции выросли на 3,2 %, но теперь ожидается падение из-за взвинченных цен

Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) в I квартале 2026 года выросли на 3,2 % год к году, до 64,8 млн устройств, но рост обеспечили прежде всего досрочные закупки перед ожидаемым подорожанием комплектующих. Рынок также поддержали продолжающийся корпоративный цикл замены ПК с Windows 10 и более активный, чем обычно, сезон весенних новинок у производителей Windows-устройств и Apple.

Источник изображения: ELLA DON / unsplash.com

Поставки ноутбуков, включая мобильные рабочие станции, увеличились на 2,6 %, до 50,8 млн штук. ПК, включая рабочие станции, выросли на 5,4 %, до 14 млн устройств. Главный аналитик Omdia Бен Йе (Ben Yeh) считает, что рост I квартала, вероятно, станет для рынка наивысшей точкой в 2026 году. Со II квартала память и накопители, по его оценке, подорожают сильнее, чем ожидалось. Это сузит валовую маржу производителей ПК и вынудит их переложить издержки на партнёров и конечных покупателей.

График Omdia показывает динамику мировых поставок ПК и ноутбуков с I квартала 2023 года по I квартал 2026 года и их годовые темпы роста. Источник изображения: omdia.tech.informa.com

Дополнительное давление создаёт расширение ИИ-инфраструктуры. Строительство дата-центров для ИИ вытесняет потребительские категории из поставок памяти и накопителей, которые с I квартала 2025 года подорожали примерно в 5 и 3 раза соответственно. Intel и AMD ожидают роста цен на процессоры на 10–25 % ко II кварталу. Производители ускоряли отгрузки, чтобы удержать объёмы, выручку и валовую маржу. Региональные данные Omdia показывают, что эта тактика преобладала большую часть I квартала. В Северной Америке, по предварительной оценке, партнёры уже выбрали почти весь объём, который могли закупить до повышения цен для конечных пользователей.

График показывает, что с I квартала 2025 года по II квартал 2026 года затраты на память DRAM и накопители в составе ПК резко выросли, сильнее всего ударив по бюджетным моделям. Источник изображения: omdia.tech.informa.com

Японский рынок, напротив, начал слабеть. На него давят высокая база I квартала 2025 года, более сильный рост цен и более жёсткое давление на поставки компонентов в образовательном сегменте. После всплеска, который в 2025 году обеспечили покупки ПК для образования, ослабление политической поддержки может стать одним из ключевых факторов сокращения рынка в этом году.

В I квартале 2026 года Lenovo сохранила лидерство на рынке ПК, а мировые поставки выросли до 64,8 млн устройств. Источник изображения: omdia.tech.informa.com

Лидером рынка осталась Lenovo. Её поставки выросли на 8,7 %, до 16,5 млн устройств, а доля превысила 25 %. HP сохранила второе место, но из-за слабых результатов в Европе и США сократила поставки на 4,9 %, до 12,1 млн штук. Dell после сильного VI квартала 2025 года увеличила поставки на 7,8 %, до 10,3 млн устройств. Доля Apple достигла 11 %, а поставки выросли на 5,4 % благодаря устойчивым продажам MacBook Air и началу поставок MacBook Neo. ASUS сохранила двузначные темпы роста: её поставки достигли 4,6 млн устройств, а доля рынка — 7,1 %.

Теги: пк, продажи пк, windows, apple, аналитика
