Google выбрала процессоры Intel Xeon для обучения нейросетей

Google обязалась использовать несколько поколений чипов Intel в своих центрах обработки данных, ориентированных на ИИ, в рамках расширения существующего партнёрства. Интернет-гигант долгое время полагался на процессоры Intel, начиная с самых первых амбиций по созданию серверных стоек почти три десятилетия назад. Новейшие процессоры Intel Xeon 6 теперь будут выполнять задачи обучения и вывода данных для ИИ, укрепляя позиции Intel на рынке, где раньше господствовала Nvidia.

Источник изображений: Intel

Сделка между Intel и Google заключена весьма своевременно — в тот момент, когда центральные процессоры начинают занимать ведущее положение на следующем этапе гонки ИИ. Глава Nvidia по инфраструктуре ИИ Дион Харрис (Dion Harris) заявил в марте, что центральные процессоры «становятся узким местом», поскольку агентные рабочие нагрузки выводят вычислительные потребности за пределы графических процессоров. «Масштабирование ИИ требует большего, чем просто ускорители — оно требует сбалансированных систем», — уверен генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan).

«Их дорожная карта Xeon вселяет в нас уверенность в том, что мы сможем и дальше удовлетворять растущие требования к производительности и эффективности наших рабочих нагрузок», — заявил сегодня главный технолог Google по инфраструктуре ИИ Амин Вахдат (Amin Vahdat). Финансовые условия сделки и сроки её заключения не разглашаются. Акции Intel выросли на 2 %, в то время как акции Alphabet упали более чем на 1 %.

Google и Intel сегодня также подтвердили, что с 2022 года сотрудничают над ещё одним типом чипов — инфраструктурным процессором (IPU). В пресс-релизе Intel говорится, что этот программируемый ускоритель используется для «разгрузки основных процессоров от сетевых, запоминающих и функций безопасности». Google сообщила, что IPU разработан, чтобы помочь клиентам лучше использовать основной процессор в традиционном ЦОД, взяв на себя «накладные» задачи, такие как маршрутизация сетевого трафика, управление хранилищем, шифрование данных и запуск программного обеспечения виртуализации.

Более десяти лет Google также разрабатывает собственный специализированный ускоритель ИИ, называемый тензорным процессором (TPU). В 2024 году Google также начала производство собственного процессора Axion, выбрав архитектуру на базе Arm вместо ведущей архитектуры x86 от Intel.

Intel в августе продала 10 % своих акций правительству США, а в сентябре Nvidia заявила о приобретении доли в Intel за $5 млрд. Благодаря этим инвестициям акции Intel за последний год выросли почти втрое. Intel производит новейшие процессоры Xeon по своей самой передовой технологии 18A на заводе по производству микросхем в Аризоне, открытом в прошлом году. Несмотря на миллиардные вложения в расчёте на контрактное производство, собственные процессоры Intel пока занимают подавляющую часть мощностей нового завода.

Тан ранее на этой неделе опубликовал сообщение о том, что Илон Маск (Elon Musk) привлёк Intel для проектирования, производства и упаковки заказных микросхем для SpaceX, xAI и Tesla в рамках своего амбициозного проекта Terafab в Техасе, хотя финансовые детали и сроки сделки пока не объявлены.

Теги: intel, google, партнёрство, микросхемы, чипы ии, xeon 6
