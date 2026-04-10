Anthropic тоже задумалась о разработке собственных ИИ-чипов

Огромные масштабы проектов в сфере искусственного интеллекта заставляют участников рынка предлагать смелые инициативы. Не желающая уступать OpenAI компания Anthropic, по некоторым данным, изучает возможность разработки собственных ИИ-чипов для использования в вычислительной инфраструктуре.

Как отмечает Reuters, такое предложение обсуждается внутри Anthropic в качестве одного из возможных ответов на сложившийся в отрасли дефицит компонентов подобного класса. Впрочем, альтернативный сценарий предполагает закупку чипов, поэтому взяться за разработку собственных Anthropic ещё может и не решиться. Пока не сформировано даже предварительное представление о том, какими должны быть разрабатываемые чипы, и кто внутри компании будет за них отвечать.

На этой неделе Anthropic сообщила, что её выручка в приведённом к году объёме уже превысила $30 млрд, хотя по состоянию на конец прошлого года она достигала всего лишь $9 млрд. В настоящее время Anthropic использует сочетание различных чипов для формирования своей вычислительной инфраструктуры, включая разработанные Google и конкурирующей Amazon решения. На этой неделе между Anthropic, Google и Broadcom было подписано долгосрочное соглашение, касающееся поставок чипов TPU. В развитие вычислительной инфраструктуры в США стартап готов вложить $50 млрд.

Meta✴ и OpenAI также проявляют интерес к теме разработки собственных чипов, причём первая имеет в этой сфере определённый практический опыт. В современных условиях только разработка чипа может потребовать до $500 млн, а ещё необходимо найти подрядчиков по их производству в необходимых количествах, что в условиях дефицита мощностей сделать становится всё сложнее.