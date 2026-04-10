OpenAI и Anthropic бросились мериться дата-центрами перед инвесторами

Нужда в дополнительных капитальных вливаниях в этом году толкает к IPO сразу три крупнейших стартапа в сфере ИИ: SpaceX (xAI), OpenAI и Anthropic. Пока не определены сроки их выхода на биржу, но конкуренция за кошельки инвесторов между ними уже разгорается. Недавно OpenAI и Anthropic поспорили, кто из них сможет быстрее развивать вычислительную инфраструктуру.

Как отмечают CNBC и Bloomberg, компания OpenAI направила инвесторам памятку, в которой сравнила собственные планы по строительству центров обработки данных на ближайшие годы с амбициями Anthropic в данной сфере. По словам представителей OpenAI, этот конкурент будет наращивать свои вычислительные мощности не столь интенсивно. Если OpenAI к 2030 году рассчитывает иметь доступ к 30 ГВт вычислительных мощностей, то у Anthropic к концу 2027 года будет от 7 до 8 ГВт таких мощностей, как предполагает основной конкурент. OpenAI уверена, что сможет развивать собственную инфраструктуру с большим превосходством над Anthropic, лучше обеспечивая спрос на ИИ-инструменты адекватным предложением. В 2025 году OpenAI располагала 1,9 ГВт вычислительных мощностей, в три раза больше, чем за год до этого. Для сравнения, Anthropic прошлый год завершила с 1,4 ГВт доступных вычислительных мощностей.

OpenAI в своей памятке для инвесторов объясняет необходимость экстенсивного развития вычислительной инфраструктуры возможностью не только совершенствовать сами ИИ-модели, но и снижения удельной стоимости обслуживания каждого токена. При этом появление более совершенных ИИ-моделей, по мнению руководства компании, позволяет увеличивать выручку от их распространения. Кроме того, OpenAI видит свою миссию в предоставлении ИИ-инструментов на безвозмездной основе «сотням миллионов пользователей», и наличие обширной вычислительной инфраструктуры этому будет способствовать. На её развитие до 2030 года OpenAI рассчитывает направить около $600 млрд. Эта компания заявила инвесторам, что Anthropic придерживается более консервативных планов не из-за разумной осторожности, а просто недооценивая потенциал спроса на соответствующие услуги.

Теги: anthropic, openai, ии, инвесторы, аналитика
