SpaceX с учётом xAI завершила прошлый год с убытками в размере $5 млрд, но выручила $18,5 млрд

Пока аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) не вышла на IPO, она остаётся частной, а потому может не раскрывать данные о своих финансовых результатах на регулярной основе. Тем не менее, заявка на IPO уже подана, и если оно состоится в этом году, инвесторы станут чётче понимать движение финансовых потоков внутри SpaceX. Прошлый год она завершила с убытками на сумму $5 млрд.

Об этом со ссылкой на The Information сообщило агентство Reuters. Если убытки SpaceX в прошлом году приблизились к $5 млрд, то выручка достигла $18,5 млрд. В любом случае, получается, что эта компания Илона Маска традиционно тратит больше, чем получает от оказания своих услуг. Данные суммы уже учитывают показатели деятельности ИИ-стартапа xAI, который был поглощён SpaceX в феврале этого года.

Без учёта убытков xAI прошлый год для SpaceX оказался бы прибыльным. В январе агентство Reuters сообщало, что SpaceX сама по себе выручила в 2025 году от $15 до $16 млрд, а её прибыль составила $8 млрд. Получается, что февральская сделка по покупке xAI увела SpaceX в зону убыточности. Впрочем, для основателя обеих компаний Илона Маска эта сделка была частью большого плана, ведь он собирается развивать вычислительную инфраструктуру xAI в космосе, выводя туда центры обработки данных с помощью SpaceX. В этой интеграции оказалась задействована и Tesla, которая будет выпускать для xAI чипы на совместном предприятии TeraFab — недавно проект взялась поддержать корпорация Intel. Выход SpaceX на биржу в этом году, как ожидается, позволит оценить капитализацию компании в $1,75 трлн.