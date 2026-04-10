SpaceX с учётом xAI завершила прошлый год с убытками в размере $5 млрд, но выручила $18,5 млрд

Пока аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) не вышла на IPO, она остаётся частной, а потому может не раскрывать данные о своих финансовых результатах на регулярной основе. Тем не менее, заявка на IPO уже подана, и если оно состоится в этом году, инвесторы станут чётче понимать движение финансовых потоков внутри SpaceX. Прошлый год она завершила с убытками на сумму $5 млрд.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Об этом со ссылкой на The Information сообщило агентство Reuters. Если убытки SpaceX в прошлом году приблизились к $5 млрд, то выручка достигла $18,5 млрд. В любом случае, получается, что эта компания Илона Маска традиционно тратит больше, чем получает от оказания своих услуг. Данные суммы уже учитывают показатели деятельности ИИ-стартапа xAI, который был поглощён SpaceX в феврале этого года.

Без учёта убытков xAI прошлый год для SpaceX оказался бы прибыльным. В январе агентство Reuters сообщало, что SpaceX сама по себе выручила в 2025 году от $15 до $16 млрд, а её прибыль составила $8 млрд. Получается, что февральская сделка по покупке xAI увела SpaceX в зону убыточности. Впрочем, для основателя обеих компаний Илона Маска эта сделка была частью большого плана, ведь он собирается развивать вычислительную инфраструктуру xAI в космосе, выводя туда центры обработки данных с помощью SpaceX. В этой интеграции оказалась задействована и Tesla, которая будет выпускать для xAI чипы на совместном предприятии TeraFab — недавно проект взялась поддержать корпорация Intel. Выход SpaceX на биржу в этом году, как ожидается, позволит оценить капитализацию компании в $1,75 трлн.

Материалы по теме
Intel объединилась с SpaceX, xAI и Tesla для создания мощнейшего производства чипов TeraFab
SpaceX подала заявку на IPO, которое наверняка станет крупнейшим в мировой истории
Маск начал «чистку» X после слияния с xAI и SpaceX
OpenAI и Anthropic бросились мериться дата-центрами перед инвесторами
Anthropic тоже задумалась о разработке собственных ИИ-чипов
Глава Amazon назвал оправданными $200 млрд инвестиций в ИИ
Теги: xai, spacex, илон маск, финансы, tesla
xai, spacex, илон маск, финансы, tesla
В Индии создали бытовую газовую плиту на водороде — она заправляется чистой водой
«Положит конец Cities: Skylines»: игроков впечатлил первый геймплей реалистичной градостроительной стратегии City Masterplan
«Роскосмос» впервые одобрил проект частной космической ракеты — её назвали «Воронеж»
Перед погружением в ранний доступ Subnautica 2 всё-таки получит официальный перевод на русский
Samsung по-тихому подняла цены на старшие версии Galaxy Z Fold 7
Cloud.ru создал неооблако для работы с ИИ 28 мин.
Microsoft объяснила блокировку WireGuard и VeraCrypt невнимательностью самих разработчиков 4 ч.
Хакеры похитили и слили в сеть секретные файлы полиции Лос-Анджелеса 4 ч.
Приложение Meta AI взлетело на 5 место в App Store после запуска Muse Spark 4 ч.
Google Chrome получил защиту от кражи сессий аутентификации 5 ч.
YouTube опроверг наличие 90-секундной непропускаемой рекламы, но вопросов стало только больше 5 ч.
В Steam вышла «печатная» королевская битва Final Sentence — в России купить игру можно, но из-за Роскомнадзора она может не работать 11 ч.
«Умирайте, адаптируйтесь, развивайтесь»: стремительный роглайт-слешер Morbid Metal вышел в раннем доступе и заслужил похвалу игроков 12 ч.
«Знает рецепт Gemini и не тратит ни доллара впустую»: стартап экс-сотрудников DeepMind будет развивать визуальный ИИ 14 ч.
Новый геймплейный трейлер подтвердил дату выхода Thick as Thieves — амбициозного стелс-экшена от создателя Deus Ex и System Shock 14 ч.
CleanSpark по решению суда закрыла майнинговую ферму, годами досаждавшую местным жителям шумом вентиляторов 25 мин.
Уже в этом году OpenAI рассчитывает выручить на рекламе $2,5 млрд, а к концу десятилетия увеличит сумму в 40 раз 2 ч.
В России стартовали продажи белорусского ноутбука Horizont H-Book IPK4 за 79 999 рублей 2 ч.
SpaceX с учётом xAI завершила прошлый год с убытками в размере $5 млрд, но выручила $18,5 млрд 2 ч.
OpenAI и Anthropic бросились мериться дата-центрами перед инвесторами 3 ч.
Anthropic тоже задумалась о разработке собственных ИИ-чипов 5 ч.
Новая статья: Аналоговый ИИ: теперь и на конденсаторах 10 ч.
Razer выпустила геймерские TWS-наушники Hammerhead V3 HyperSpeed с низкой задержкой и шумоподавлением за $130, а также модель попроще 11 ч.
Asus представила ROG Equalizer — кабель 12V-2x6 с усиленной защитой от плавления, который некоторые получат бесплатно 11 ч.
Crimson Desert начала запускаться на некоторых видеокартах Intel, но FSR лучше не включать 12 ч.