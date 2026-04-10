OpenAI вслед за Anthropic объявила о создании мощнейшего ИИ, который опасно давать в руки всем подряд

Ранее Anthropic заявила, что её новая модель искусственного интеллекта обладает настолько высокой мощью, что она представляет угрозу — она слишком уж хорошо обнаруживает уязвимости в системах. Теперь и OpenAI заявила о создании подобного инструмента.

В настоящий момент OpenAI завершает разработку некоего связанного с кибербезопасностью сервиса, который предложит узкому кругу партнёров, и они смогут использовать его для усиления своей защиты, узнало издание Axios. Это будет собственный продукт компании, но не новая модель ИИ и не запланированный на будущее релиз Spud. Создаётся впечатление, что OpenAI упорно стремится подчеркнуть, что не отстаёт от своего главного конкурента.

У OpenAI действительно есть собственная программа в области кибербезопасности, доступ к которым компания предоставляет в формате пилотного проекта — программа начала работу после выхода GPT-5.3-Codex. Вошедшим в программу организациям предоставляется доступ к «более совершенным моделям кибербезопасности или моделям, которые помогают ускорить работу по защите». До настоящего момента OpenAI не позиционировала её как способную в корне изменить киберпространство — но приходится напоминать, что Anthropic не единственная способна удивлять. Хотя бы в маркетинговом аспекте.

Сейчас OpenAI озабочена ростом собственной выручки. В этом году она намеревается получить $2,5 млрд доходов от рекламы, а к 2023 году планирует увеличить этот показатель до $102 млрд.