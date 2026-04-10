Уже в этом году OpenAI рассчитывает выручить на рекламе $2,5 млрд, а к концу десятилетия увеличит сумму в 40 раз

Стремление руководства OpenAI донести до инвесторов всю информацию о собственном бизнес-плане выражается не только в рассказе о расходах, но и ожидаемых доходах. Стартап по итогам текущего года в сфере рекламы рассчитывает выручить $2,5 млрд, а к 2030 году надеется увеличить эту сумму до $100 млрд. Для этого количество еженедельных активных пользователей сервисов OpenAI должно вырасти до 2,75 млрд человек.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Подобные прогнозы стали известны благодаря изданию Axios, на которое ссылается агентство Reuters. Соответствующие планы OpenAI недавно продемонстрировала своим инвесторам в профильных презентациях. Для создателей чат-ботов и прочих ИИ-сервисов реклама и поступления с подписок являются основными источниками доходов, поэтому при построении бизнес-стратегии компании уделяют этим направлениям особое внимание.

В следующем году выручка OpenAI от рекламы должна вырасти с $2,5 до $11 млрд, как отмечает источник, а в 2028 году вырасти до $25 млрд. Ещё через год рекламная выручка OpenAI должна увеличиться до $53 млрд, а к 2030 году она почти удвоится, если всё пойдёт по плану. Напомним, что примерно к этому моменту OpenAI рассчитывает впервые выйти в прибыль. Эксперимент по демонстрации рекламы в ChatGPT компания проводит с января этого года для отдельных категорий пользователей в США. Через шесть недель с начала этого эксперимента приведённая к году выручка от демонстрации рекламы выросла до $100 млн. Размещать свою рекламу в ChatGPT выразили желание более 600 компаний.

В любом случае, OpenAI ещё очень далека от рекламных доходов основных конкурентов. Google в прошлом году на рекламе выручила почти $295 млрд, а Meta Platforms — более $196 млрд. Пока OpenAI не наблюдает отторжения рекламы своими пользователями, соответствующие объявления просматриваются не хуже, чем в целом по отрасли.

OpenAI внезапно решила потратить более сотни миллионов долларов на покупку популярного ток-шоу
Стриминги по всему миру нарастили выручку втрое за пять лет
OpenAI опробовала рекламу в ChatGPT — она уже может приносить более $100 млн в год
SpaceX с учётом xAI завершила прошлый год с убытками в размере $5 млрд, но выручила $18,5 млрд
OpenAI и Anthropic бросились мериться дата-центрами перед инвесторами
Anthropic тоже задумалась о разработке собственных ИИ-чипов
Теги: openai, chatgpt, ии-бот, реклама, финансы
openai, chatgpt, ии-бот, реклама, финансы
В Индии создали бытовую газовую плиту на водороде — она заправляется чистой водой
«Положит конец Cities: Skylines»: игроков впечатлил первый геймплей реалистичной градостроительной стратегии City Masterplan
«Роскосмос» впервые одобрил проект частной космической ракеты — её назвали «Воронеж»
Перед погружением в ранний доступ Subnautica 2 всё-таки получит официальный перевод на русский
Samsung по-тихому подняла цены на старшие версии Galaxy Z Fold 7
Cloud.ru создал неооблако для работы с ИИ 28 мин.
Microsoft объяснила блокировку WireGuard и VeraCrypt невнимательностью самих разработчиков 4 ч.
Хакеры похитили и слили в сеть секретные файлы полиции Лос-Анджелеса 4 ч.
Приложение Meta AI взлетело на 5 место в App Store после запуска Muse Spark 4 ч.
Google Chrome получил защиту от кражи сессий аутентификации 5 ч.
YouTube опроверг наличие 90-секундной непропускаемой рекламы, но вопросов стало только больше 5 ч.
В Steam вышла «печатная» королевская битва Final Sentence — в России купить игру можно, но из-за Роскомнадзора она может не работать 11 ч.
«Умирайте, адаптируйтесь, развивайтесь»: стремительный роглайт-слешер Morbid Metal вышел в раннем доступе и заслужил похвалу игроков 12 ч.
«Знает рецепт Gemini и не тратит ни доллара впустую»: стартап экс-сотрудников DeepMind будет развивать визуальный ИИ 14 ч.
Новый геймплейный трейлер подтвердил дату выхода Thick as Thieves — амбициозного стелс-экшена от создателя Deus Ex и System Shock 14 ч.
CleanSpark по решению суда закрыла майнинговую ферму, годами досаждавшую местным жителям шумом вентиляторов 25 мин.
Уже в этом году OpenAI рассчитывает выручить на рекламе $2,5 млрд, а к концу десятилетия увеличит сумму в 40 раз 2 ч.
В России стартовали продажи белорусского ноутбука Horizont H-Book IPK4 за 79 999 рублей 2 ч.
SpaceX с учётом xAI завершила прошлый год с убытками в размере $5 млрд, но выручила $18,5 млрд 2 ч.
OpenAI и Anthropic бросились мериться дата-центрами перед инвесторами 3 ч.
Anthropic тоже задумалась о разработке собственных ИИ-чипов 5 ч.
Новая статья: Аналоговый ИИ: теперь и на конденсаторах 10 ч.
Razer выпустила геймерские TWS-наушники Hammerhead V3 HyperSpeed с низкой задержкой и шумоподавлением за $130, а также модель попроще 11 ч.
Asus представила ROG Equalizer — кабель 12V-2x6 с усиленной защитой от плавления, который некоторые получат бесплатно 11 ч.
Crimson Desert начала запускаться на некоторых видеокартах Intel, но FSR лучше не включать 12 ч.