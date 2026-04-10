Уже в этом году OpenAI рассчитывает выручить на рекламе $2,5 млрд, а к концу десятилетия увеличит сумму в 40 раз

Стремление руководства OpenAI донести до инвесторов всю информацию о собственном бизнес-плане выражается не только в рассказе о расходах, но и ожидаемых доходах. Стартап по итогам текущего года в сфере рекламы рассчитывает выручить $2,5 млрд, а к 2030 году надеется увеличить эту сумму до $100 млрд. Для этого количество еженедельных активных пользователей сервисов OpenAI должно вырасти до 2,75 млрд человек.

Подобные прогнозы стали известны благодаря изданию Axios, на которое ссылается агентство Reuters. Соответствующие планы OpenAI недавно продемонстрировала своим инвесторам в профильных презентациях. Для создателей чат-ботов и прочих ИИ-сервисов реклама и поступления с подписок являются основными источниками доходов, поэтому при построении бизнес-стратегии компании уделяют этим направлениям особое внимание.

В следующем году выручка OpenAI от рекламы должна вырасти с $2,5 до $11 млрд, как отмечает источник, а в 2028 году вырасти до $25 млрд. Ещё через год рекламная выручка OpenAI должна увеличиться до $53 млрд, а к 2030 году она почти удвоится, если всё пойдёт по плану. Напомним, что примерно к этому моменту OpenAI рассчитывает впервые выйти в прибыль. Эксперимент по демонстрации рекламы в ChatGPT компания проводит с января этого года для отдельных категорий пользователей в США. Через шесть недель с начала этого эксперимента приведённая к году выручка от демонстрации рекламы выросла до $100 млн. Размещать свою рекламу в ChatGPT выразили желание более 600 компаний.

В любом случае, OpenAI ещё очень далека от рекламных доходов основных конкурентов. Google в прошлом году на рекламе выручила почти $295 млрд, а Meta✴ Platforms — более $196 млрд. Пока OpenAI не наблюдает отторжения рекламы своими пользователями, соответствующие объявления просматриваются не хуже, чем в целом по отрасли.