Европа оштрафовала американских бигтехов на $7 млрд за два года и разозлила Трампа

Американские технологические компании и Белый дом считают, что Европа проявляет откровенно враждебное отношение к инновациям, потому что с начала 2024 года власти региона выписали штрафов на €6 млрд или $7 млрд. Еврочиновники, настаивают, что действуют в интересах потребителей.

Источник изображения: ALEXANDRE LALLEMAND / unsplash.com

С начала 2024 года Евросоюз выписал американским компаниям шесть крупных штрафов. В марте 2024 года Apple оштрафовали на €1,84 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке служб потоковой музыки. В ноябре 2024 года на €797 млн оштрафовали Meta за антиконкурентные действия Facebook Marketplace. В апреле 2025 года за нарушение «Закона о цифровых рынках» (DMA) оштрафовали Apple на €500 млн и Meta на €200 млн. В сентябре 2025 года Google оштрафовали на €2,9 млрд за антиконкурентные действия в рекламном технологическом бизнесе. В декабре 2025 года соцсеть X оштрафовали на €120 млн за нарушение «Закона о цифровых сервисах» (DSA).

«Все компании, которые ведут бизнес в ЕС, подотчётны народу Европы и должны соблюдать правила, призванные его защищать», — заявил изданию CNBC представитель Еврокомиссии. В Белом доме, однако, считают, что региональные власти применяют к технологическим компаниям слишком суровые санкции, тем самым ограничивая развитие искусственного интеллекта в регионе. В феврале президент США Дональд Трамп (Donald Trump) пригрозил Европе новыми пошлинами за эти меры, которые он охарактеризовал как «Налоги на цифровые сервисы» (DST). За последние двадцать лет Европа оштрафовала американские компании в общей сложности более чем на €25 млрд, напомнил заместитель госсекретаря США по вопросам экономического роста Джейкоб Хелберг (Jacob Helberg). «Если Евросоюз собирается участвовать в экономике ИИ, <..> им понадобятся центры обработки данных, [сами] данные и доступ к ИИ-оборудованию в США, и нельзя чрезмерно ограничивать и менять правила игры, а также налагать на компании огромные штрафы», — считает посол США в ЕС Эндрю Пуздер (Andrew Puzder).

Но отступать Европа пока не намерена. «Штрафы, налагаемые в соответствии с антимонопольным законодательством ЕС, „Законом о цифровых рынках“ и „Законом о цифровых сервисах“, служат, во-первых, наказанием за нарушение законодательства ЕС, во-вторых, являются сдерживающим фактором для обеспечения соблюдения законов ЕС — как для предотвращения повторных нарушений со стороны соответствующей компании, так и для предотвращения нарушений другими участниками рынка», — подчеркнул представитель Еврокомиссии. Пока регион находится в зависимости от американских партнёров, но пытается диверсифицировать поставщиков технологий и вырабатывать собственные суверенные решения.

Теги: европа, сша, штраф
