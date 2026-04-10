SpaceX приступила к монтажу оборудования на своём предприятии по упаковке чипов в Техасе

Амбиции Илона Маска (Elon Musk) в сфере самостоятельного производства чипов начали привлекать ресурсы не только его компаний SpaceX, Tesla и xAI, но и признанных лидеров в этой сфере в лице корпорации Intel. Источники Reuters сообщают, что на предприятии SpaceX по упаковке чипов в Техасе уже начался монтаж оборудования, а в строй оно должно быть введено в конце текущего года.

Источник изображения: Tesla

Как всегда, пояснил один из источников Reuters, не обошлось без задержек, но пока SpaceX не теряет надежды запустить упаковку чипов в Техасе до конца текущего года. Впрочем, к проекту TeraFab по выпуску передовых ИИ-чипов данная площадка в Бастропе имеет весьма опосредованное отношение. Здесь SpaceX будет выпускать чипы для бортовых систем связи спутников Starlink и наземных терминалов. Сейчас эти чипы для SpaceX упаковывают подрядчики, но она намерена самостоятельно освоить соответствующие операции. Возможно, эта цель преследуется для накопления компетенций и дальнейшего совершенствования навыков выпуска чипов.

Предприятие начали расширять в 2025 году, власти Техаса тогда признались, что на нём будут не только упаковываться чипы, но и собираться терминалы связи Starlink и необходимые для них компоненты. За три года площадь предприятия должна вырасти на 92 903 квадратных метров, на эти нужды планируется потратить $280 млн. Производство передовых чипов для инфраструктуры ИИ, автопилота и роботов Илон Маск тоже собирается наладить в Техасе, но непосредственно в Остине, вблизи от штаб-квартиры Tesla.

Материалы по теме
SpaceX завершила прошлый год с убытками в $5 млрд, хотя выручка составила $18,5 млрд
Intel объединилась с SpaceX, xAI и Tesla для создания мощнейшего производства чипов TeraFab
Tesla поборется с дефицитом чипов, построив полупроводниковый завод TeraFab за миллиарды долларов
ИИ-бум не сдувается — квартальная выручка TSMC выросла на 35 %
Капитализация Intel взлетела до максимума за 25 лет на новостях о сделке с Tesla и SpaceX
Лунный корабль Orion снова включил двигатели, чтобы не пролететь мимо Земли — до приземления осталось меньше суток
Теги: spacex, starlink, производство микросхем, сети и коммуникации, техас
Soft
Hard
Тренды 🔥
Лунный корабль Orion снова включил двигатели, чтобы не пролететь мимо Земли — до приземления осталось меньше суток
В Индии создали бытовую газовую плиту на водороде — она заправляется чистой водой
«Положит конец Cities: Skylines»: игроков впечатлил первый геймплей реалистичной градостроительной стратегии City Masterplan
Перед погружением в ранний доступ Subnautica 2 всё-таки получит официальный перевод на русский
«Роскосмос» впервые одобрил проект частной космической ракеты — её назвали «Воронеж»
Microsoft опровергла своё же заявление, что Copilot — только для развлечений 13 мин.
Wasabi купит у Seagate сервис облачного хранения Lyve Cloud 45 мин.
Экранизация Metal Gear Solid спустя 20 лет после анонса подала признаки жизни — фильм снимут режиссёры ужастика «Пункт назначения: Узы крови» 2 ч.
Mozilla раскритиковала Microsoft, которая навязывает ИИ Copilot 2 ч.
Qwen закрывается: Alibaba сосредоточится на переводе ИИ на коммерческие рельсы 2 ч.
Европа оштрафовала американских бигтехов на $7 млрд за два года и разозлила Трампа 2 ч.
OpenAI вслед за Anthropic объявила о создании мощнейшего ИИ, который опасно давать в руки всем подряд 2 ч.
Амбициозный китайский боевик Phantom Blade Zero создавался без применения генеративного ИИ — игра вышла на финишную прямую 3 ч.
Генпрокурор Флориды начал расследование против OpenAI из-за угроз безопасности 3 ч.
Пользователи Instagram теперь могут редактировать свои комментарии, но недолго 3 ч.
Bridge Data Centres выгнала из своих ЦОД сингапурское ИИ-неооблако Megaspeed, подозреваемое в нарушении антикитайских санкций США 56 мин.
SpaceX приступила к монтажу оборудования на своём предприятии по упаковке чипов в Техасе 2 ч.
Китайцы сами раскрыли схему завоза санкционных серверов с Nvidia H100 и H200 2 ч.
ИИ разогнал инвестиции в ЦОД до $770 млрд — больше, чем в нефть и газ 2 ч.
В России начались продажи планшета Infinix XPAD 30E с 11-дюймовым дисплеем и поддержкой 4G 3 ч.
Ulefone на выставке «Связь-2026»: защищённые смартфоны с тепловизорами, проектором и другие новинки 3 ч.
ИИ-бум не сдувается — квартальная выручка TSMC выросла на 35 % 3 ч.
Норвегия заказала первый флот морских электрических «маршруток» — паромов на подводных крыльях 3 ч.
Капитализация Intel взлетела до максимума за 25 лет на новостях о сделке с Tesla и SpaceX 3 ч.
Стали известны технические характеристики смартфона CMF Phone 3 Pro от Nothing 4 ч.