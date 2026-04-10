SpaceX приступила к монтажу оборудования на своём предприятии по упаковке чипов в Техасе

Амбиции Илона Маска (Elon Musk) в сфере самостоятельного производства чипов начали привлекать ресурсы не только его компаний SpaceX, Tesla и xAI, но и признанных лидеров в этой сфере в лице корпорации Intel. Источники Reuters сообщают, что на предприятии SpaceX по упаковке чипов в Техасе уже начался монтаж оборудования, а в строй оно должно быть введено в конце текущего года.

Как всегда, пояснил один из источников Reuters, не обошлось без задержек, но пока SpaceX не теряет надежды запустить упаковку чипов в Техасе до конца текущего года. Впрочем, к проекту TeraFab по выпуску передовых ИИ-чипов данная площадка в Бастропе имеет весьма опосредованное отношение. Здесь SpaceX будет выпускать чипы для бортовых систем связи спутников Starlink и наземных терминалов. Сейчас эти чипы для SpaceX упаковывают подрядчики, но она намерена самостоятельно освоить соответствующие операции. Возможно, эта цель преследуется для накопления компетенций и дальнейшего совершенствования навыков выпуска чипов.

Предприятие начали расширять в 2025 году, власти Техаса тогда признались, что на нём будут не только упаковываться чипы, но и собираться терминалы связи Starlink и необходимые для них компоненты. За три года площадь предприятия должна вырасти на 92 903 квадратных метров, на эти нужды планируется потратить $280 млн. Производство передовых чипов для инфраструктуры ИИ, автопилота и роботов Илон Маск тоже собирается наладить в Техасе, но непосредственно в Остине, вблизи от штаб-квартиры Tesla.