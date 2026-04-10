Страница Rust 2 появилась в Steam, но разработчики тут ни при чём

Многопользовательский симулятор выживания Rust от британской Facepunch Studios пользуется популярностью даже спустя 12 лет после выхода, однако теперь на горизонте замаячил сиквел. Правда, разработчики тут ни при чём.

Пользователи форума Reddit накануне обратили внимание, что в цифровом магазине Steam без предупреждения появилась (и до сих пор доступна) пустая страница условно-бесплатной игры под названием Rust 2.

Хотя страница (см. SteamDB) вызывала подозрения, операционный директор Facepunch Алистер Макфарлейн (Alistair McFarlane) будто косвенно подтвердил утечку. «Вы ничего не видели», — гласит его комментарий в теме.

Впоследствии основатель и владелец Facepunch Гэри Ньюман (Garry Newman) ответил на вопрос портала PC Gamer, имеет ли студия отношение к загадочной странице: «Нет. Мы не делаем Rust 2».

Ньюман также «понятия не имеет», откуда в Steam взялась Rust 2. Менеджер сообщества Facepunch под псевдонимом Errn подтвердила, что «страница Rust 2 в Steam фейковая / не наша».

Стоит отметить, что в 2023 году на фоне массового недовольства политикой Unity насчёт платы за установку игр Ньюман допускал выход Rust 2, причём на другом движке, нежели в основе оригинальной Rust (Unity).

Rust дебютировала 11 декабря 2013 года в раннем доступе Steam, а релизная версия вышла 8 февраля 2018-го — прошлым летом продажи ПК-версии достигли 20 млн копий. Сейчас Facepunch готовит к релизу физическую песочницу S&box.

Теги: rust, facepunch studios, симулятор выживания
