Resident Evil Requiem стала первой игрой 2026 года с Denuvo, которую полноценно взломали пираты

Благодаря обходу защиты Denuvo с помощью гипервизора экшен-хоррор Resident Evil Requiem от Capcom доступен на пиратских сайтах уже почти три недели, но теперь сообщество цифровых флибустьеров дождалось полноценного взлома.

Источник изображения: Steam (Аntiхrist)

Источник изображения: Steam (Аntiхrist)

О взломе Resident Evil Requiem — первой игры 2026 года с павшей Denuvo — сообщил хакер под псевдонимом voices38, месяцем ранее преодолевший защиту прошлогоднего шутера Doom: The Dark Ages от id Software.

По словам voices38, взлом Resident Evil Requiem занял у него около двух недель и оказался самым сложным из уже предпринятых: по сравнению с Doom: The Dark Ages защита игры имела две новые функции.

Несмотря на упомянутые сложности, voices38 уверен, что все игры с Denuvo образца 2025 и 2026 годов могут быть взломаны. Ссылки на комментарии хакера по понятным причинам мы давать не будем.

Источник изображения: Capcom

Источник изображения: Capcom

Как подметили журналисты IGN, запуск полностью взломанных пиратских версий игр (как в случае с Resident Evil Requiem от voices38) представляет для ПК пользователя меньше опасности, чем более быстрый вариант с гипервизором.

Метод с гипервизором предполагает запуск игры внутри скрытого низкоуровневого слоя (ниже ОС), который подменяет ответы на проверки защиты. Для работы при этом требуется отключить многие системы безопасности ПК.

Resident Evil Requiem вышла 27 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Игра продалась в количестве 6 млн копий и готовится получить сюжетное дополнение.

Теги: resident evil requiem, capcom, экшен, хоррор, denuvo
resident evil requiem, capcom, экшен, хоррор, denuvo
