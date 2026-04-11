За первые пять лет ИИ-бума спрос на память вырастет в 625 раз, как считает глава Dell

Обычно участники рынка компьютерного оборудования дают прогнозы относительно динамики цен на память и сроков сохранения её дефицита, но основатель компании Dell Майкл Делл (Michael Dell) решил оценить прирост рынка памяти в течение первых пяти лет с момента появления ChatGPT. Он считает, что спрос на память с 2022 по 2028 годы вырастет в 625 раз.

Источник изображения: Dell Technologies

Напомним, ChatGPT вышел на рынок осенью 2022 года, поэтому отсчёт влияния бума ИИ на рынок компонентов можно упрощённо начинать с 2023 года. Соответствующие высказывания, по данным PC Gamer, прозвучали из уст основателя Dell на конференции Bank of America. Он пояснил, что спрос на память генерируется не только в сегменте оперативной памяти для центральных процессоров, но и на направлении ускорителей на базе GPU. В совокупности, за первые пять или шесть лет ИИ-бума потребности отрасли в скоростной памяти вырастут в 625 раз.

По крайней мере, если в 2022 году ускоритель Nvidia H100 оснащался 80 Гбайт памяти типа HBM3, то его преемник к 2028 году должен нести на борту уже 2 Тбайт памяти, как ожидает Майкл Делл. Это соответствует 25-кратному увеличению объёма памяти. Кроме того, сама по себе ёмкость рынка таких ускорителей на указанном интервале тоже вырастет в 25 раз. Перемножая оба значения, получим увеличение потребности рынка в скоростной памяти для GPU в те самые 625 раз. Впрочем, если опираться на более консервативный вариант характеристик ускорителей Vera Rubin, которые подразумевают наличие только 576 Гбайт памяти типа HBM4, то аналогичные арифметические действия приведут к росту спроса на память в 180 раз. Впрочем, оба варианта прогноза равноценно приводят к осознанию неизбежности дефицита памяти, поскольку объёмы её производства за это время не смогут пропорционально увеличиться.

Теги: dell, hbm, ии, аналитика, память
