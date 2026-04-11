OpenAI обвинила Илона Маска в создании юридической «засады» по делу на $100 млрд

Илон Маск (Elon Musk) внезапно изменил свою позицию по поводу требований в рамках иска против OpenAI, создав тем самым «засаду» юридического характера за несколько недель до начала судебного разбирательства, заявила сторона разработчика ChatGPT.

В 2024 году Маск подал в суд на OpenAI и Microsoft, заявив, что первая отказалась от своей первоначальной миссии как исследовательской организации, когда получила финансирование в размере нескольких миллиардов долларов от софтверного гиганта, а впоследствии решила реорганизоваться в коммерческую компанию. Начало судебного разбирательства по этим обвинениям назначено на 27 апреля; OpenAI и Microsoft отвергают наличие каких-либо правонарушений.

Накануне сторона OpenAI заявила, что поставленные на этой неделе Маском цели, очевидно, являются попыткой «подставить ответчиков и внести хаос в судебное разбирательство, а также попытку изменить собственную публичную позицию в своём иске». В январе бизнесмен заявил суду, что требует от оппонентов компенсацию в размере от $79 млрд до $134 млрд — эти средства являются, по его мнению, «незаконной прибылью» и отражают резкий рост стоимости OpenAI с тех пор, как Маск, Сэм Альтман (Sam Altman) и другие лица в 2015 году основали компанию.

На этой неделе адвокаты Маска, однако, заявили, что все деньги, которые он может получить по суду, надлежит передать не ему, а OpenAI. Истец потребовал, чтобы суд отменил реорганизацию OpenAI и в дальнейшем контролировал её финансирование и сделки, и это должно послужить гарантией, что она не отклонится от своей первоначальной миссии; Альтмана же, по мнению Маска, следует отстранить от должностей гендиректора и члена совета директоров OpenAI.

Эти выдвинутые в последний момент предложения, заявили представители OpenAI, «юридически необоснованны и не подкреплены фактами». «Выдвинутая Маском поправка потребует представить другие доказательства и других свидетелей, чем в деле, которое он вёл ещё три дня назад», — отметили адвокаты OpenAI.