OpenAI обвинила Илона Маска в создании юридической «засады» по делу на $100 млрд

Илон Маск (Elon Musk) внезапно изменил свою позицию по поводу требований в рамках иска против OpenAI, создав тем самым «засаду» юридического характера за несколько недель до начала судебного разбирательства, заявила сторона разработчика ChatGPT.

Илон Маск. Источник изображения: x.com/elonmusk

В 2024 году Маск подал в суд на OpenAI и Microsoft, заявив, что первая отказалась от своей первоначальной миссии как исследовательской организации, когда получила финансирование в размере нескольких миллиардов долларов от софтверного гиганта, а впоследствии решила реорганизоваться в коммерческую компанию. Начало судебного разбирательства по этим обвинениям назначено на 27 апреля; OpenAI и Microsoft отвергают наличие каких-либо правонарушений.

Накануне сторона OpenAI заявила, что поставленные на этой неделе Маском цели, очевидно, являются попыткой «подставить ответчиков и внести хаос в судебное разбирательство, а также попытку изменить собственную публичную позицию в своём иске». В январе бизнесмен заявил суду, что требует от оппонентов компенсацию в размере от $79 млрд до $134 млрд — эти средства являются, по его мнению, «незаконной прибылью» и отражают резкий рост стоимости OpenAI с тех пор, как Маск, Сэм Альтман (Sam Altman) и другие лица в 2015 году основали компанию.

На этой неделе адвокаты Маска, однако, заявили, что все деньги, которые он может получить по суду, надлежит передать не ему, а OpenAI. Истец потребовал, чтобы суд отменил реорганизацию OpenAI и в дальнейшем контролировал её финансирование и сделки, и это должно послужить гарантией, что она не отклонится от своей первоначальной миссии; Альтмана же, по мнению Маска, следует отстранить от должностей гендиректора и члена совета директоров OpenAI.

Эти выдвинутые в последний момент предложения, заявили представители OpenAI, «юридически необоснованны и не подкреплены фактами». «Выдвинутая Маском поправка потребует представить другие доказательства и других свидетелей, чем в деле, которое он вёл ещё три дня назад», — отметили адвокаты OpenAI.

Материалы по теме
Уже в этом году OpenAI рассчитывает выручить на рекламе $2,5 млрд, а к концу десятилетия увеличит сумму в 40 раз
OpenAI заморозила проект Stargate UK из-за взлетевших цен на электроэнергию
OpenAI предложит часть своих акций розничным инвесторам
Anthropic ускорила рост в США и заметно сократила отставание от OpenAI на корпоративном рынке ИИ-сервисов
ИИ оказался никудышным в ставках на спорт — он проиграл всё на матчах английской Премьер-лиги
Anthropic временно заблокировала создателя OpenClaw в Claude, но быстро отыграла назад
илон маск, openai, судебное разбирательство
DJI выпустила электродвигатели, которые стирают грань между мотоциклом и велосипедом — Avinox M2S выдаст до двух «лошадок»
Норвегия заказала первый флот морских электрических «маршруток» — паромов на подводных крыльях
Qwen закрывается: Alibaba сосредоточится на переводе ИИ на коммерческие рельсы
Xiaomi представила доступного конкурента MacBook Pro на процессоре Intel Panther Lake
Лунный корабль Orion снова включил двигатели, чтобы не пролететь мимо Земли — до приземления осталось меньше суток
OpenAI обвинила Илона Маска в создании юридической «засады» по делу на $100 млрд 23 мин.
Anthropic ускорила рост в США и заметно сократила отставание от OpenAI на корпоративном рынке ИИ-сервисов 2 ч.
В мессенджере Max нашли 213 уязвимостей — за них белые хакеры получили почти 22 млн рублей 3 ч.
ИИ оказался никудышным в ставках на спорт — он проиграл всё на матчах английской Премьер-лиги 3 ч.
Anthropic временно заблокировала создателя OpenClaw в Claude, но быстро отыграла назад 3 ч.
ИИ-агенты оказались уязвимы перед атаками на маршрутизаторы 4 ч.
ФБР научилось читать удалённые сообщения в Signal 4 ч.
Meta не смогла отвертеться от очередного иска по поводу зависимости подростков от социальных сетей 10 ч.
Microsoft упростила структуру Windows Insider — меньше каналов и переключение между ними без необходимости чистой установки 11 ч.
Новая статья: NUTMEG! A Nostalgic Deckbuilding Football Manager — когда футбол был настоящим. Рецензия 16 ч.
OpenAI лишилась трёх руководителей проекта Stargate — их переманила Meta в разгар гонки ИИ 27 мин.
Altera продлила жизненный цикл FPGA до 2045 года 2 ч.
Xiaomi повысила цены на смартфоны Redmi K90 Pro Max и Redmi Turbo 5 в Китае 3 ч.
I-O Data и Verbatim пообещали не бросать производство приводов и дисков Blu-ray 3 ч.
Глава Microsoft Сатья Наделла объявил «красный код» для Copilot 3 ч.
Лунная миссия Artemis II подошла к концу — корабль Orion с астронавтами вернулся на Землю 8 ч.
Tesla начала борьбу с «обманками», позволяющими активировать автопилот в странах, где он официально не предлагается 8 ч.
За первые пять лет ИИ-бума спрос на память вырастет в 625 раз, как считает глава Dell 9 ч.
В США арестован подозреваемый в попытке поджога дома главы OpenAI Сэма Альтмана 9 ч.
Учёные предложили неожиданный способ регистрации гравитационных волн — такой простой, что даже не верится 10 ч.