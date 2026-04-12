На волне ИИ-бума операционная прибыль SK hynix в этом году вырастет в пять раз и затмит Microsoft и Google

Прогресс конкурирующей Samsung Electronics в освоении выпуска HBM4 не должен помешать SK hynix сохранить возможность хорошо зарабатывать на буме искусственного интеллекта. По некоторым прогнозам, в этом году операционная прибыль SK hynix вырастет на 432 % до $167 млрд, позволив этой компании обойти Microsoft и Google по отдельности.
По крайней мере, такой прогноз приводят представители KB Securities, на которых ссылается Business Korea. Помимо прочего, подобный рост операционной прибыли позволит SK hynix войти в четвёрку крупнейший компаний мира по данному показателю. Цены на DRAM в этом году вырастут на 170 %, как ожидают аналитики, а NAND и вовсе подорожает на 190 %. Операционная прибыль SK hynix будет неуклонно расти на протяжении всего текущего года. По этому показателю SK hynix сможет обойти не только Meta✴ и TSMC, но и Microsoft или Google.
В 2027 году, как ожидают аналитики, операционная прибыль SK hynix вырастет до $241 млрд, что позволит компании подняться на третье место в мире по данному показателю. Кстати, на первом месте окажется Samsung Electronics, которая также специализируется на выпуске микросхем памяти. Конечно, подобная динамика будет возможна при сохранении высокого спроса на микросхемы памяти и умеренном росте затрат производителей памяти, ведь прибыль определяется как разница между выручкой от продаж и расходами на производство продукции.
Источник: