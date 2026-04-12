Франция начнёт переводить госcистемы с Windows на Linux и отказываться от американского софта

Франция планирует перевести государственные системы с Windows на Linux и обязала министерства к осени 2026 года оформить планы отказа от неевропейских программных средств по ключевым направлениям IT-инфраструктуры. Речь идёт не только об операционных системах (ОС) для рабочих мест, но и о средствах совместной работы, киберзащите, ИИ, базах данных, виртуализации и сетевом оборудовании.

Источник изображений: Lukas / unsplash.com

Межведомственное управление Франции по цифровым делам (DINUM) назвало среди целевых решений службу обмена сообщениями Tchap, замену Zoom под названием Visio и FranceTransfer для пересылки документов. В июне управление проведёт первые встречи, на которых определит рамки сотрудничества государства и частного сектора для реализации этой стратегии.

Решение Франции стало самым заметным сигналом того, что европейские правительства переходят от отдельных замен к более широкому отказу от американских технологий, включая Windows, Microsoft Office, Zoom и Google Docs. Европейский союз (ЕС) в последние годы неоднократно пытался ужесточить регулирование крупнейших технологических компаний.

В 2025 году Франция обвинила США в попытках подорвать применение Закона о цифровых услугах (DSA) и Закона о цифровых рынках (DMA), которые должны заставить крупнейшие компании, прежде всего Apple, соблюдать правила открытого взаимодействия систем и честной конкуренции. Открытость и совместимость остаются сквозной темой европейских инициатив в сфере цифрового суверенитета: Франция и другие государства постепенно внедряют или выбирают вместо прежних решения с открытым исходным кодом, не подконтрольные американским техногигантам.

В марте 2025 года Франция вместе с Германией представила Docs как замену Google Docs для совместной работы и обработки текстов без подключения к сети или в облаке. Позднее в том же году власти земли Шлезвиг-Гольштейн объявили о планах перейти на LibreOffice, замену Microsoft Office. В октябре 2025 года Международный уголовный суд сообщил о переходе на сходный пакет OpenDesk. В январе 2026 года Франция объявила о переходе на Visio, а в марте 2026 года европейский консорциум представил Euro-Office — собственную версию OnlyOffice.

Споры вокруг Microsoft и других американских технологических компаний усилили интерес к Linux. Среди популярных дистрибутивов, которые продолжают получать поддержку, названы Fedora, ParrotOS, Tiny Core Linux, elementary OS и Kali Linux. Игровые возможности Linux за последние годы тоже заметно выросли: Bazzite и CachyOS способны запускать большинство игр для Windows и нередко делают это с более высокой производительностью.

Теги: франция, linux, цифровой суверенитет, европа, программное обеспечение
