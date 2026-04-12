Франция начнёт переводить госcистемы с Windows на Linux и отказываться от американского софта

Франция планирует перевести государственные системы с Windows на Linux и обязала министерства к осени 2026 года оформить планы отказа от неевропейских программных средств по ключевым направлениям IT-инфраструктуры. Речь идёт не только об операционных системах (ОС) для рабочих мест, но и о средствах совместной работы, киберзащите, ИИ, базах данных, виртуализации и сетевом оборудовании.
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Межведомственное управление Франции по цифровым делам (DINUM) назвало среди целевых решений службу обмена сообщениями Tchap, замену Zoom под названием Visio и FranceTransfer для пересылки документов. В июне управление проведёт первые встречи, на которых определит рамки сотрудничества государства и частного сектора для реализации этой стратегии.
Решение Франции стало самым заметным сигналом того, что европейские правительства переходят от отдельных замен к более широкому отказу от американских технологий, включая Windows, Microsoft Office, Zoom и Google Docs. Европейский союз (ЕС) в последние годы неоднократно пытался ужесточить регулирование крупнейших технологических компаний.
В 2025 году Франция обвинила США в попытках подорвать применение Закона о цифровых услугах (DSA) и Закона о цифровых рынках (DMA), которые должны заставить крупнейшие компании, прежде всего Apple, соблюдать правила открытого взаимодействия систем и честной конкуренции. Открытость и совместимость остаются сквозной темой европейских инициатив в сфере цифрового суверенитета: Франция и другие государства постепенно внедряют или выбирают вместо прежних решения с открытым исходным кодом, не подконтрольные американским техногигантам.
В марте 2025 года Франция вместе с Германией представила Docs как замену Google Docs для совместной работы и обработки текстов без подключения к сети или в облаке. Позднее в том же году власти земли Шлезвиг-Гольштейн объявили о планах перейти на LibreOffice, замену Microsoft Office. В октябре 2025 года Международный уголовный суд сообщил о переходе на сходный пакет OpenDesk. В январе 2026 года Франция объявила о переходе на Visio, а в марте 2026 года европейский консорциум представил Euro-Office — собственную версию OnlyOffice.
Споры вокруг Microsoft и других американских технологических компаний усилили интерес к Linux. Среди популярных дистрибутивов, которые продолжают получать поддержку, названы Fedora, ParrotOS, Tiny Core Linux, elementary OS и Kali Linux. Игровые возможности Linux за последние годы тоже заметно выросли: Bazzite и CachyOS способны запускать большинство игр для Windows и нередко делают это с более высокой производительностью.
