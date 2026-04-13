Сегодня 13 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Apple готовит четыре варианта дизайна умных очков с оправой из ацетата

Apple активно тестирует минимум четыре различных дизайна оправ для своих умных очков. По данным Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, компания планирует использовать премиальные материалы и одновременно выпустить несколько стилей оправ в разных цветах.

Источник изображений: 9to5mac.com

Сообщается, что умные очки не будут устройством дополненной реальности — это носимый гаджет со встроенными камерами, микрофонами и сенсорами. Они смогут отображать уведомления со смартфона, снимать фото и видео, воспроизводить музыку и взаимодействовать с функциями искусственного интеллекта, включая улучшенную Siri. По функциональности устройство будет сочетать возможности Apple Watch и AirPods, работая в паре с iPhone как аксессуар.

Стадию тестирования проходят четыре варианта дизайна. Первый представляет из себя крупную прямоугольную оправу в стиле Ray-Ban Wayfarer и второй, более компактный прямоугольный вариант, будет похож на очки генерального директора Тима Кука (Tim Cook). Третий вариант будет представлять из себя овальную или круглую оправу, четвёртый — также получит овальный или круглый дизайн, но в более изящном формфакторе.

Дизайн фронтальных камер на очках будет овальным и окружён индикаторными лампочками. По словам Гурмана, это ещё одна дизайнерская особенность, которая сможет выделить продукт Apple среди конкурентов. Что касается отделки, то здесь Apple изучает различные варианты, включая чёрный, синий (океан) и светло-коричневый. Для основного корпуса очков вместо обычного пластика планируется использовать ацетат — прочный, люксового уровня материал.

Анонс умных очков ожидается либо в конце 2026, либо в начале 2027 года, а фактический релиз запланирован на весну или лето 2027 года. Apple также продолжает работу над очками дополненной реальности со встроенными дисплеями, но их выход намечен на более отдалённое будущее.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: apple, умные очки, носимая электроника, слухи, bloomberg
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
