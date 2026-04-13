Увеличенный космический грузовик Cygnus XL сегодня доставит на МКС сразу 5 т груза

NASA объявило о запуске в субботу ракеты-носителя Falcon 9 с кораблём Cygnus XL, который доставит на МКС почти 5 т оборудования и провианта. Прибавку «XL» в названии космический грузовик получил из-за повышенной грузоподъёмности. Он способен транспортировать 4990 кг груза, тогда как оригинальная модель Cygnus, совершившая более 20 полётов к МКС, имеет максимальную полезную нагрузку около 3856 кг.

Источник изображения: NASA/SpaceX

Запуск Cygnus XL в рамках миссии NG-24 состоялся 11 апреля в 7:41 EDT (14:41 мск) с 40-го стартового комплекса (SLC-40) базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Это был второй запуск корабля Cygnus XL — первый состоялся в прошлом году — и 24-я миссия по доставке грузов на МКС кораблями Cygnus компании Northrop Grumman. Также это был седьмой полёт первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

Источник изображения: NASA

Прибытие Cygnus XL на МКС намечено на понедельник. Стыковка с МКС с использованием роботизированной руки Canadarm2 запланирована на 13 апреля 12:50 EDT (19:50 мск). Как и в рамках предыдущей миссии, корабль отстыкуют от МКС через полгода, в октябре, после чего он сгорит в атмосфере Земли.

Помимо Cygnus груз на МКС доставляется с использованием японских кораблей HTV-X, российских «Прогрессов» и Dragon компании SpaceX. Dragon — единственный из них, кто предназначен для многоразового использования, все остальные грузовики после доставки сгорают в атмосфере.

Теги: мкс, космический корабль, cygnus, космос
