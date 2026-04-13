Microsoft задумала продавать ИИ-агентам лицензии Office и другое ПО, как обычным людям

Появление ИИ-агентов подразумевает, что они возьмут на себя часть функций реальных сотрудников. При этом корпорация Microsoft намекает, что с точки зрения лицензирования программного обеспечения она будет рассматривать ИИ-агентов как отдельное пользовательское место. Иными словами, каждому ИИ-агенту нужна отдельная лицензия на Office или другое ПО. Так что, даже если физически количество рабочих мест в организации сократится, за ПО она станет платить больше, если сделает упор на распространение ИИ-агентов.

Исполнительный вице-президент подразделения Microsoft Experiences + Devices Group Раджеш Джа (Rajesh Jha) дал понять, что внедрение ИИ-агентов будет подразумевать закрепление за ними отдельных учётных записей, адресов электронной почты и даже программных лицензий на рабочее место. «Все эти материализованные агенты представляют возможность увеличения количества лицензируемых рабочих мест», — подчеркнул Джа. Инвесторы уже высказывали опасения по поводу того, что массовое внедрение ИИ может подорвать потоки выручки от лицензирования программного обеспечения, исторически формировавшиеся с учётом количества рабочих мест.

Microsoft теперь даёт понять, что ИИ-агенты должны учитываться с точки зрения лицензирования как реальные сотрудники. Например, если сегодня компания с 20 сотрудниками покупает 20 лицензий Microsoft 365, а каждый сотрудник в будущем получает в помощь пять ИИ-агентов, но штат компании при этом сокращается до 10 человек, то платить при этом придётся за 50 рабочих мест. Впрочем, с таким подходом согласны не все, и открытые платформы с их более гибкой системой оплаты доступа к экосистеме могут переманить пользователей от сторонников «поголовной» оплаты. Если расценивать ИИ-агентов как «продолжение» человека, то брать с них плату за полноценное рабочее место несправедливо. Если же считать ИИ-агента за самостоятельного сотрудника, такой подход имеет право на жизнь. В этой сфере ещё предстоит выработать какие-то универсальные критерии оценки.

Теги: microsoft, ии-агент, лицензия, ии, ии-помощник
