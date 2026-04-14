Московский суд оштрафовал Electronic Arts — издатель Battlefield 6 и EA Sports FC 26 нарушил закон о персональных данных

Уход американского издателя и разработчика Electronic Arts (Battlefield 6, EA Sports FC 26) с российского рынка весной 2022 года не уберёг компанию от внушительного штрафа за нарушение правил ведения деятельности в стране.

Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу столичных судов общей юрисдикции, мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Electronic Arts на 2 млн рублей.

Обозначенную сумму было предписано взыскать с Electronic Arts за правонарушение, предусмотренное ч. 8 ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Речь идёт о невыполнении EA предусмотренной законодательством при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения персональных данных граждан РФ.

Стоит отметить, что EA не стала первой видеоигровой компанией, оштрафованной московским судом. Ранее провинились Blizzard Entertainment и My.Games (с них взыскали по 600 тыс. рублей), а месяц назад — Battlestate Games (2 млн рублей).