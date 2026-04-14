У «МоегоОфиса» втрое выросли убытки — запущена реструктуризация бизнеса, проводятся сокращения

В 2025 году один из крупнейших отечественных разработчиков офисного программного обеспечения — «МойОфис» (ООО «Новые облачные технологии», НОТ) продолжал работать с убытками, которые значительно выросли год к году — с 1,2 млрд руб. в 2024 году до 4 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на финансовую отчётность компании.

Источник изображения: myoffice.ru

Согласно пояснениям к отчётности, убытки связаны со «спецификой деятельности», обусловленной длительным процессом согласования программных продуктов, необходимостью их тестирования до полного подписания договоров продажи лицензий, вследствие чего денежные средства по продукту поступают с большим опозданием. Также сказывается фактор сезонности.

Как сообщается, до 2025 года «МойОфис» находился в активном инвестиционном цикле — вкладывал средства в разработку программных продуктов и платформы для вывода готовых решений на рынок. Сейчас продолжается активная работа с клиентами в сегментах B2B и B2G «для существенного увеличения продаж». Также компания планирует выйти в сегмент B2C — «для последовательного увеличения доли рынка и выхода на уровень рентабельности».

В пояснениях также сообщается, что продукты «МоегоОфиса» нацелены на перспективную замену наиболее распространённого в настоящий момент пакета Microsoft Office в наиболее критичных сферах промышленности, финансов, государственного управления, а также для частных пользователей». Продажа лицензий на ПО осуществляется компанией через сеть крупнейших дистрибуторов ПО, таких, как АО «Аксофт» (группа компаний «Софтлайн»), ООО «Мерлион», ООО «МОНТ», ООО «Софттехно» (группа компаний «»), с которыми заключены долгосрочные лицензионные договоры.

У крупнейшего акционера «МоегоОфиса» — «Лаборатории Касперского» — тоже был зафиксирован убыток в 2025 году, составивший 13,99 млрд руб., хотя за последние 10 лет у компании не было убытков, сообщил ранее портал SecPost. Он отметил, что это крупнейший убыток среди российских ИБ-вендоров. Впрочем, основная причина его возникновения связана с резервированием средств на случай, если сделанные ранее инвестиции в разработку офисного ПО не удастся вернуть. При этом выручка «Лаборатории Касперского» увеличилась год к году на 7,3 % до 59,99 млрд руб.

По словам представителя НОТ, в 2025 году компания столкнулась с серьёзными финансовыми вызовами, поскольку на рынке офисного ПО в России наблюдалось замедление роста — завершилась основная волна госзакупок, крупные проекты импортозамещения в корпоративном секторе в значительной мере реализованы. «Сейчас НОТ проводит реструктуризацию бизнеса, в рамках которой пересматривается продуктовый портфель и организационная структура, чтобы сконцентрировать ресурсы на направлениях с наибольшим потенциалом роста и улучшить финансовые результаты. Компания продолжает свою операционную деятельность, выполняя обязательства перед клиентами и партнёрами», — сказал он.

В марте «МойОфис» начал массовые сокращения, писало издание CNews со ссылкой на электронное послание сотрудникам гендиректора Вячеслава Закоржевского. По мнению эксперта «БКС мир инвестиций», убыток и увольнения означают, что основная деятельность не приносит прибыли, и предприятие сокращает расходы. Это также может свидетельствовать о сложной ситуации в компании с заказами.

Материалы по теме
Цены на российское ПО взлетели на 10–30 % с начала года
«Турбо Облако» запустило импортонезависимую виртуальную инфраструктуру на российской экосистеме «Базис»
«МойОфис» стал доступен частным пользователям бесплатно, но с обидными ограничениями
Марк Цукерберг создаёт себе ИИ-двойника, который будет общаться с подчинёнными за него
После блокировки Telegram россияне распробовали азиатские мессенджеры
Anthropic отодвинула OpenAI на второй план по итогам главной ИИ-конференции HumanX
Теги: мойофис, программное обеспечение, финансы, сделано в россии, импортозамещение, документооборот
Soft
Hard
Тренды 🔥
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам 11 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 6 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.