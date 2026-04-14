У «МоегоОфиса» втрое выросли убытки — запущена реструктуризация бизнеса, проводятся сокращения

В 2025 году один из крупнейших отечественных разработчиков офисного программного обеспечения — «МойОфис» (ООО «Новые облачные технологии», НОТ) продолжал работать с убытками, которые значительно выросли год к году — с 1,2 млрд руб. в 2024 году до 4 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на финансовую отчётность компании.

Согласно пояснениям к отчётности, убытки связаны со «спецификой деятельности», обусловленной длительным процессом согласования программных продуктов, необходимостью их тестирования до полного подписания договоров продажи лицензий, вследствие чего денежные средства по продукту поступают с большим опозданием. Также сказывается фактор сезонности.

Как сообщается, до 2025 года «МойОфис» находился в активном инвестиционном цикле — вкладывал средства в разработку программных продуктов и платформы для вывода готовых решений на рынок. Сейчас продолжается активная работа с клиентами в сегментах B2B и B2G «для существенного увеличения продаж». Также компания планирует выйти в сегмент B2C — «для последовательного увеличения доли рынка и выхода на уровень рентабельности».

В пояснениях также сообщается, что продукты «МоегоОфиса» нацелены на перспективную замену наиболее распространённого в настоящий момент пакета Microsoft Office в наиболее критичных сферах промышленности, финансов, государственного управления, а также для частных пользователей». Продажа лицензий на ПО осуществляется компанией через сеть крупнейших дистрибуторов ПО, таких, как АО «Аксофт» (группа компаний «Софтлайн»), ООО «Мерлион», ООО «МОНТ», ООО «Софттехно» (группа компаний «1С »), с которыми заключены долгосрочные лицензионные договоры.

У крупнейшего акционера «МоегоОфиса» — «Лаборатории Касперского» — тоже был зафиксирован убыток в 2025 году, составивший 13,99 млрд руб., хотя за последние 10 лет у компании не было убытков, сообщил ранее портал SecPost. Он отметил, что это крупнейший убыток среди российских ИБ-вендоров. Впрочем, основная причина его возникновения связана с резервированием средств на случай, если сделанные ранее инвестиции в разработку офисного ПО не удастся вернуть. При этом выручка «Лаборатории Касперского» увеличилась год к году на 7,3 % до 59,99 млрд руб.

По словам представителя НОТ, в 2025 году компания столкнулась с серьёзными финансовыми вызовами, поскольку на рынке офисного ПО в России наблюдалось замедление роста — завершилась основная волна госзакупок, крупные проекты импортозамещения в корпоративном секторе в значительной мере реализованы. «Сейчас НОТ проводит реструктуризацию бизнеса, в рамках которой пересматривается продуктовый портфель и организационная структура, чтобы сконцентрировать ресурсы на направлениях с наибольшим потенциалом роста и улучшить финансовые результаты. Компания продолжает свою операционную деятельность, выполняя обязательства перед клиентами и партнёрами», — сказал он.

В марте «МойОфис» начал массовые сокращения, писало издание CNews со ссылкой на электронное послание сотрудникам гендиректора Вячеслава Закоржевского. По мнению эксперта «БКС мир инвестиций», убыток и увольнения означают, что основная деятельность не приносит прибыли, и предприятие сокращает расходы. Это также может свидетельствовать о сложной ситуации в компании с заказами.