ИИ-помощник «Алиса Про» заработал в почте «Яндекса»

В сервисе «Яндекс Почта» появился помощник с искусственным интеллектом на основе большой языковой модели «Алиса AI» — он анализирует данные в переписке и способствует решению задач личного и рабочего характера.

В процессе работы «Алиса Про» обрабатывает содержимое писем и вложения: текстовые документы, таблицы, презентации и файлы PDF, а при необходимости подключается и к открытым источникам в интернете. «Её задача — объединять знания о мире, которые накопила Alice AI LLM, и факты, извлечённые из писем», — поясняют в «Яндексе». ИИ-помощник производит поиск не по тексту запроса, а по его смыслу.

Генеративный ИИ помогает не только в анализе, но и в написании писем. «Алиса Про» может отредактировать черновик письма, изменить стиль текста или вообще написать письмо с нуля. Ассистент ограничивается платформой «Яндекс 360» и анализирует переписку только по запросу пользователя — результаты работы помощника не сохраняются и никуда не передаются, подчеркнули в «Яндексе». Для дальнейшего обучения ИИ материалы переписки тоже не используются.

Сейчас воспользоваться ИИ-помощником «Алиса Про» могут подписчики платных тарифов службы «Яндекс 360»; в ближайшей перспективе компания намеревается предложить сервис корпоративным клиентам. В 2024 году в «Яндекс Почте» появилась функция отбора наиболее важных писем и создания сводок по их содержимому. На базе «Алисы AI» также развернут сервис автономных исследований — ИИ анализирует большие объёмы данных и составляет отчёты на различные темы — от планирования финансов до развития карьеры.