Microsoft не удалит Copilot из Windows 11, а просто замаскирует ИИ-функции

Microsoft, которая навлекла на себя недовольство пользователей из-за повсеместного насаждения помощника с искусственным интеллектом Copilot в Windows 11, решила восстановить их доверие. Но удалять ИИ из операционной системы она не собирается — соответствующие функции просто получат новые названия.

В начале года Microsoft порадовала пользователей Windows 11, пообещав исправить то, что им стало не нравиться в платформе: дать им возможность управлять системой обновлений и осторожнее относиться к механизмам интеграции ИИ. Сейчас компания начала выполнять свои обещания, и это далеко не всем это пришлось по вкусу. В программе «Блокнот» она просто убрала упоминания бренда Copilot, но сохранила все его возможности: ИИ по-прежнему предлагает переписывать тексты, составлять сводки, менять стиль, форматировать и делать многое другое. При этом раздел «Функции ИИ» переименовали в «Расширенные функции», а возможности ИИ в приложении можно отключать.

Другими словами, Microsoft не собирается, по крайней мере сейчас, полностью отказываться от функций ИИ в Windows 11 — и в сетевых сообществах снова стало зреть возмущение среди тех, кто почувствовал себя обманутым. Справедливости ради, Microsoft прямым текстом и не обещала полностью убрать ИИ из Windows 11 — в компании решили более применить более «целенаправленный» подход к тому, где и как отображается марка Copilot, но сохранить полезные функции. Присутствие бренда Copilot там, где он не очень нужен, в Microsoft решили сократить — и в очередной предварительной версии ОС на канале Windows Insider компания показала, как это будет выглядеть на практике.

Проблема, как и прежде, состоит в огромном разрыве между желаниями пользователей и тем, как Microsoft реагирует на их отзывы. В действительности компания не может избавить Windows 11 от функций ИИ, потому что в теперешних реалиях это означало бы обречь себя на отставание в гонке ИИ с крупнейшими конкурентами. В итоге Microsoft вынуждена балансировать на грани: с одной стороны, не огорчать акционеров и инвесторов — с другой, как-то реагировать на большое число пользователей Windows 11, которые уже устали от повсеместного присутствия ИИ. Поэтому заметных подвижек в сторону избавления от ИИ в Windows 11 в обозримом будущем ждать не стоит — в качестве компромисса компания решила просто переименовать некоторые функции.

Материалы по теме
Подразделение Microsoft в России признано банкротом
Уже 50 % сотрудников в США используют ИИ в работе, показал опрос
Microsoft наконец разрешила пропускать установку обновлений при первом запуске Windows 11
Microsoft выпустила виртуальную мышь Gamepad Cursor для портативных консолей на Windows
Microsoft упростила структуру Windows Insider — меньше каналов и переключение между ними без необходимости чистой установки
ИИ-помощник «Алиса Про» заработал в почте «Яндекса»
Теги: microsoft, windows, copilot, ии
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам 11 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 6 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.