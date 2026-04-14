Microsoft не удалит Copilot из Windows 11, а просто замаскирует ИИ-функции

Microsoft, которая навлекла на себя недовольство пользователей из-за повсеместного насаждения помощника с искусственным интеллектом Copilot в Windows 11, решила восстановить их доверие. Но удалять ИИ из операционной системы она не собирается — соответствующие функции просто получат новые названия.

В начале года Microsoft порадовала пользователей Windows 11, пообещав исправить то, что им стало не нравиться в платформе: дать им возможность управлять системой обновлений и осторожнее относиться к механизмам интеграции ИИ. Сейчас компания начала выполнять свои обещания, и это далеко не всем это пришлось по вкусу. В программе «Блокнот» она просто убрала упоминания бренда Copilot, но сохранила все его возможности: ИИ по-прежнему предлагает переписывать тексты, составлять сводки, менять стиль, форматировать и делать многое другое. При этом раздел «Функции ИИ» переименовали в «Расширенные функции», а возможности ИИ в приложении можно отключать.

Другими словами, Microsoft не собирается, по крайней мере сейчас, полностью отказываться от функций ИИ в Windows 11 — и в сетевых сообществах снова стало зреть возмущение среди тех, кто почувствовал себя обманутым. Справедливости ради, Microsoft прямым текстом и не обещала полностью убрать ИИ из Windows 11 — в компании решили более применить более «целенаправленный» подход к тому, где и как отображается марка Copilot, но сохранить полезные функции. Присутствие бренда Copilot там, где он не очень нужен, в Microsoft решили сократить — и в очередной предварительной версии ОС на канале Windows Insider компания показала, как это будет выглядеть на практике.

Проблема, как и прежде, состоит в огромном разрыве между желаниями пользователей и тем, как Microsoft реагирует на их отзывы. В действительности компания не может избавить Windows 11 от функций ИИ, потому что в теперешних реалиях это означало бы обречь себя на отставание в гонке ИИ с крупнейшими конкурентами. В итоге Microsoft вынуждена балансировать на грани: с одной стороны, не огорчать акционеров и инвесторов — с другой, как-то реагировать на большое число пользователей Windows 11, которые уже устали от повсеместного присутствия ИИ. Поэтому заметных подвижек в сторону избавления от ИИ в Windows 11 в обозримом будущем ждать не стоит — в качестве компромисса компания решила просто переименовать некоторые функции.