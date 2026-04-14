Meta✴ может свергнуть Google с вершины рынка интернет-рекламы уже в этом году

По итогам 2026 года выручка Meta✴ от цифровой рекламы может впервые оказаться выше, чем доход Google в том же сегменте, гласит прогноз компании Emarketer. Доминированию поискового гиганта может прийти конец.

Чистая выручка компании Meta✴ (владеет Facebook✴, Instagram✴ и WhatsApp) в сегменте цифровой рекламы по всему миру достигнет $243,46 млрд, предсказывают в исследовательской компании, тогда как в отношении Google аналогичный прогнозируемый показатель составляет $239,54 млрд. У рекламодателей большой популярностью пользуется сервис Meta✴ Advantage+, который упрощает настройку кампаний и помогает повысить рентабельность маркетинговых затрат. И если Meta✴ действительно превзойдёт Google по выручке в этом сегменте, она подтвердит эффективность многих своих основных стратегий, указывают в Emarketer.

У Google есть и другие источники дохода, например, подписка YouTube Premium, — но в целом более широкий спектр бизнес-процессов способен помещать поисковому гиганту повысить темпы роста в сегменте цифровой рекламы и усложнить ему конкуренцию с Meta✴. У более мелких сервисов Snap и Pinterest дела обстоят ещё хуже: в условиях геополитической нестабильности рекламодатели предпочитают крупные платформы, такие как Meta✴ и Google. В 2025 году темпы роста Meta✴ составляли 22,1 %, в 2026 году этот показатель может увеличиться до 24,1 %; тогда как у Google ожидается стабильный рост на уровне 11,9 %.

Meta✴ продолжает усиливать конкуренцию на рекламном рынке, охватывая WhatsApp и Threads и выступая прямым конкурентом соцсети X Илона Маска (Elon Musk). Раздел коротких вертикальных роликов Instagram✴ Reels становится всё более грозным конкурентом и TikTok, и YouTube Shorts. Около 62,3 % мировых расходов на цифровую рекламу в 2026 году придутся на Google, Meta✴ и Amazon, считают в Emarketer. И решения судов в отношении Meta✴ и YouTube едва ли повлияют на эту картину.