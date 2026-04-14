Nvidia опровергла слухи о намерениях купить Dell, HP или кого-то ещё из производителей ПК

Несколько последних лет характеризуются бумом искусственного интеллекта, на котором Nvidia хорошо зарабатывает. Это позволяет ей активнее инвестировать в разного рода стартапы, включая OpenAI, но одновременно приходится и опровергать слухи о предстоящих поглощениях. В частности, на этой неделе ей пришлось открещиваться от слухов о намерениях купить кого-то из крупных производителей ПК.

Источник изображения: HP Inc.

Подобная информация появилась на страницах сайта SemiAccurate, причём использовалась формулировка о намерениях Nvidia купить крупную компанию «с целью переопределения рынка ПК». Слухи моментально подогрели интерес инвесторов к акциям американских Dell Technologies и HP Inc., которые с юридической точки зрения являются для Nvidia более лёгкими целями для поглощения, чем китайская Lenovo, остающаяся крупнейшим производителем ПК в мире. В первом квартале этого года HP Inc. контролировала 19 % рынка ПК, Dell ей немного уступала со своими 17 %, но Lenovo оставалась безоговорочным лидером с 27 % рынка.

«Сообщения в прессе не соответствуют действительности. Nvidia не вовлечена в переговоры ни с одним производителем ПК по поводу его возможного поглощения», — отметила компания в своём обращении к Bloomberg. При этом в предыдущем фискальном году Nvidia вложила в капитал партнёров и клиентов в общей сложности $70 млрд, рассчитывая поспособствовать дальнейшему развитию отрасли искусственного интеллекта. Dell использует ускорители ИИ производства Nvidia в своих серверных решениях, в текущем фискальном году компания рассчитывает выручить на их реализации около $50 млрд. На волне слухов об интересе Nvidia к покупке производителя ПК акции Dell выросли накануне в цене на 6,7 %, акции HP Inc. подскочили на 5,3 %, но после опровержения котировки опустились на 3,4 % и 3 % соответственно.

Теги: nvidia, dell, hp inc, поглощение, слухи
