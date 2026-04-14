Обновлённый электромобиль Mercedes-Benz EQS увеличил запас хода и ускорил зарядку

Компания Mercedes-Benz представила обновлённый электрический седан бизнес-класса EQS, который получил увеличенный запас хода и инновационную систему контроля рулевого управления.

Источник изображений: Mercedes-Benz

Запас хода Mercedes EQS при полном заряде батареи составляет 925 км по циклу WLTP. Этого показателя автопроизводитель добился за счёт улучшенной химической формулы аккумуляторов — сочетания оксида кремния с графитом на анодах, благодаря чему полезная ёмкость элемента питания увеличилась до 122 кВт·ч. Сократилось присутствие кобальта — условия производства этого элемента часто ассоциируются с нарушениями прав человека. Улучшился процесс зарядки — архитектура теперь поддерживает напряжение 800 В, что позволяет достигать мощности 350 кВт на постоянном токе; всего за 10 минут обеспечивается запас хода в 320 км. При подключении к зарядке на станции с напряжением 400 В интеллектуальная система управления разбивает аккумулятор на две части — каждая заряжается на мощности 175 кВт.

Ещё одно важное нововведение — система электронного контроля рулевым управлением. Заменяя физическую связь между рулевым колесом и рулевой рейкой, система steer-by-wire обещает более высокую манёвренность и комфорт при езде. Но, с другой, стороны, грозит проблемами с задержкой, хотя в Mercedes и заверили, что протестировали систему на безопасность. Предусмотрена и возможность установки традиционной электромеханической рулевой системы. Производитель пообещал улучшенный до 0,20 коэффициент аэродинамического сопротивления, а мощность системы рекуперации энергии торможения повысили до 385 кВт.

Усилилась интеграция искусственного интеллекта. Обновлённая операционная система Mercedes MB.OS включает в себя ИИ-помощника и беспроводные обновления ПО. Программная платформа при помощи ИИ изучает привычки пользователя и выводит виджеты наиболее востребованных функций на главный экран — в идеале водителю не придётся тратить слишком много времени на путешествия по подменю.

Наиболее востребованной обещает стать заднеприводная модель Mercedes-Benz EQS 450+ с одним электродвигателем; линейка также включает полноприводные EQS 500 4MATIC и EQS 580 4MATIC, позволяющие отключать передний двигатель и «молниеносно» включать его по необходимости, когда нужны дополнительное сцепление или резкое ускорение — плюс дополнительная система рекуперации тормозной энергии.

В наличии также система помощи водителю MB.Drive Assist, которая получает данные с 10 камер и 27 сенсоров. Она позволяет автоматически менять полосу движения, обеспечивает экстренное маневрирование и производит автоматическую парковку. Система во многом повторяет возможности Tesla FSD — она позволяет отпускать руль во время движения, но требует, чтобы водитель продолжал следить за дорогой. Наконец, программа Manufaktur Made to Measure позволяет выбирать из более чем сотни цветов кузова и предлагает альтернативные варианты отделки салона.

Теги: mercedes-benz, электромобиль, седан
