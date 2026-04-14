Российские сайты и сервисы стали ухудшать работу для пользователей VPN

Качество работы крупнейших российских онлайн-платформ стало ухудшаться для пользователей, у которых запущен VPN, обращают внимание «Известия». Качество подключения ухудшилось у «Яндекса», сервисов VK, сайтов государственных органов и у банковских приложений.

Источник изображения: Jonas Leupe / unsplash.com

Источник изображения: Jonas Leupe / unsplash.com

Качество работы с отечественными сервисами ухудшилось неравномерно — оно может зависеть от используемых россиянами служб VPN и даже от операционных систем: один и тот же ресурс может работать на iPhone, но не открываться на устройствах под Google Android.

В самих российских платформах этому дают разные объяснения. В Wildberries проблемы связали со сбоями в интернет-соединении. В «Сбере» выбрали похожее объяснение: «Системы банка работают в штатном режиме. По независящим от „Сбербанка“ причинам в некоторых регионах России могут быть сложности с использованием приложения из-за перебоев с мобильным интернетом. Мы работаем над тем, чтобы доступ в приложение был и при ограничениях мобильного интернета».

Ранее из неофициальных источников стало известно о новой инициативе Минцифры по борьбе с VPN: владельцам ресурсов из «белого списка» предписали до 15 апреля ограничить их работу для пользователей VPN. Невыполнение этого предписания грозит исключением соответствующего ресурса из «белого списка», то есть при отключении мобильного интернета он окажется недоступным.

Источники:

Материалы по теме
Минцифры РФ добилось моратория на расширение зарубежных каналов связи — всё ради борьбы с VPN
Операторы связи и маркетплейсы начали отговаривать россиян от использования VPN
Российские власти собираются наказывать пользователей VPN, для начала финансово
Apple удалила из российского App Store ряд популярных VPN по требованию РКН
Роскомнадзор заблокировал 469 сервисов VPN к концу февраля
Meta✴ может свергнуть Google с вершины рынка интернет-рекламы уже в этом году
Теги: россия, vpn, блокировка
россия, vpn, блокировка
© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам 11 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 6 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.