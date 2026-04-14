Российские сайты и сервисы стали ухудшать работу для пользователей VPN

Качество работы крупнейших российских онлайн-платформ стало ухудшаться для пользователей, у которых запущен VPN, обращают внимание «Известия». Качество подключения ухудшилось у «Яндекса», сервисов VK, сайтов государственных органов и у банковских приложений.

Качество работы с отечественными сервисами ухудшилось неравномерно — оно может зависеть от используемых россиянами служб VPN и даже от операционных систем: один и тот же ресурс может работать на iPhone, но не открываться на устройствах под Google Android.

В самих российских платформах этому дают разные объяснения. В Wildberries проблемы связали со сбоями в интернет-соединении. В «Сбере» выбрали похожее объяснение: «Системы банка работают в штатном режиме. По независящим от „Сбербанка“ причинам в некоторых регионах России могут быть сложности с использованием приложения из-за перебоев с мобильным интернетом. Мы работаем над тем, чтобы доступ в приложение был и при ограничениях мобильного интернета».

Ранее из неофициальных источников стало известно о новой инициативе Минцифры по борьбе с VPN: владельцам ресурсов из «белого списка» предписали до 15 апреля ограничить их работу для пользователей VPN. Невыполнение этого предписания грозит исключением соответствующего ресурса из «белого списка», то есть при отключении мобильного интернета он окажется недоступным.