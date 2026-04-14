Сегодня 17 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Кооперативный пиратский экшен Windrose стартовал в раннем доступе Steam c «очень положительными» отзывами

Как и было обещано, 14 апреля в раннем доступе на ПК стартовал амбициозный кооперативный пиратский симулятор выживания Windrose от разработчиков из узбекистанской студии Kraken Express (в прошлом Windrose Crew).

Источник изображений: Kraken Express

Стартовая версия Windrose в российском сегменте Steam и Epic Games Store стоит 1259 рублей (с учётом 10-процентной скидки до 21 апреля). Релиз сопровождался новым геймплейным трейлером.

«Наконец-то игра вышла, и для нас большая честь разделить этот момент с вами! Хотя путь был долгим, самое интересное — это то, что впереди нас ждёт ещё больше приключений! Надеемся, игра вам понравится», — поделились авторы.

Что касается смены названия с Windrose Crew на Kraken Express, то в команде её объяснили тем, что новое наименование «звучит круче». Студия заверила, что «это только название корабля, а команда всё та же».

События Windrose разворачиваются во времена золотой эпохи пиратства. Игрокам предстоит бросить вызов Чёрной Бороде и попасть в самое сердце конфликта между империями, пиратскими фракциями и тёмными силами.

На запуске раннего доступа игра предлагает три биома, три корабля, систему развития, морской бой с абордажем, механику строительства, фракции, торговлю и перевод на русский. Полноценный релиз ожидается через полтора−два года.

Пользователи Steam встретили Windrose «очень положительными» отзывами (рейтинг 90 %). Пиковый онлайн за первые часы после старта раннего доступа превысил 24,3 тыс. человек — это уже лучше, чем у Skull and Bones (2,6 тысячи).

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: windrose, kraken express, симулятор выживания
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
