Китайские власти за десять лет потратили на развитие полупроводникового производства втрое больше, чем американские

В период с 2014 по 2023 год расходы Китая на полупроводниковую промышленность составили около $142 млрд — в 3,6 раза больше, чем $39 млрд, которые за тот же срок потратили американские власти. Таковы результаты анализа, проведённого Центром стратегических и международных исследований (США).

Масштабные технологические вложения Пекина укрепили как фактические возможности, так и влияние страны на международной арене — аналитический центр рекомендовал «другим правительствам отреагировать прагматично, чтобы снизить отрицательные последствия». Второе место в рейтинге заняла Южная Корея, чьи власти направили в полупроводниковый сектор $55 млрд, третьей стала Европа с $47 млрд, Япония инвестировала $17,5 млрд, а Тайвань — $16 млрд. Охваченный в исследовании период не включил ни большинство фактических выплат по американскому «Закону о чипах», ни третью программу китайских госинвестиций («Большой фонд III») с бюджетом около $47,5 млрд.

Несмотря на колоссальные вложения, Китай пока не смог вырваться в мировые лидеры, указывают авторы исследования со ссылкой на данные Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA) за 2025 год: на долю американских чипмейкеров приходятся 50 % мировых поставок чипов, тогда как доля китайских составляет лишь 4,5 %. Из контрактных производителей, однако, третьим в мире является SMIC с долей 6 % мировых чипов на середину 2025 года — она уступает TSMC и Samsung. SMIC отстаёт от TSMC на два или три поколения с показателем выхода годной продукции всего 20 % для техпроцесса 5 нм и 46 % для 7 нм — для сравнения, Intel, Samsung и TSMC работают с техпроцессами 2 нм при выходе годной продукции до 90 %. SMIC лишена доступа к литографии EUV (в а перспективе и DUV) от ASML, и разрыв Китая с передовыми решениями скорее увеличится, чем сократится, считают аналитики. Китайские лаборатории пытаются создавать EUV-оборудование методом обратной разработки, но ни один чип с его использованием в стране пока не выпустили.

Отстают и проектные предприятия: Nvidia удерживает долю в 90 % на мировом рынке графических процессоров, тогда как китайская продукция, в том числе Huawei Ascend, Alibaba T-Head, Cambricon и Moore Threads, отстаёт по показателям производительности. Американские компании передают на исследования и разработку в среднем 17,7 % выручки, китайские — лишь 9,2 %. Запущенная в 2024 году программа Большой фонд III направлена на сокращение отставания от мировых лидеров. Китайскую отрасль аналитики охарактеризовали как вечно догоняющую и предсказали, что ситуация не изменится, учитывая американские санкции и растущий разрыв в расходах компаний на исследования и разработку.

Материалы по теме
TSMC увеличила прибыль на 58 % до рекордных $18 млрд благодаря ажиотажу вокруг ИИ
Сохраняющийся бум ИИ позволил ASML поднять прогноз по выручке на текущий год
Китайские производители чипов научились закупать американское оборудование в Азии
Китай почти догнал США в сфере ИИ и даже уже обходит их по ряду показателей
Китай разгоняет производство памяти: YMTC построит ещё два завода по выпуску NAND
Китайские учёные и инженеры массово возвращаются на родину из США
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам 11 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 6 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.