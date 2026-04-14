Китайские власти за десять лет потратили на развитие полупроводникового производства втрое больше, чем американские

В период с 2014 по 2023 год расходы Китая на полупроводниковую промышленность составили около $142 млрд — в 3,6 раза больше, чем $39 млрд, которые за тот же срок потратили американские власти. Таковы результаты анализа, проведённого Центром стратегических и международных исследований (США).

Масштабные технологические вложения Пекина укрепили как фактические возможности, так и влияние страны на международной арене — аналитический центр рекомендовал «другим правительствам отреагировать прагматично, чтобы снизить отрицательные последствия». Второе место в рейтинге заняла Южная Корея, чьи власти направили в полупроводниковый сектор $55 млрд, третьей стала Европа с $47 млрд, Япония инвестировала $17,5 млрд, а Тайвань — $16 млрд. Охваченный в исследовании период не включил ни большинство фактических выплат по американскому «Закону о чипах», ни третью программу китайских госинвестиций («Большой фонд III») с бюджетом около $47,5 млрд.

Несмотря на колоссальные вложения, Китай пока не смог вырваться в мировые лидеры, указывают авторы исследования со ссылкой на данные Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA) за 2025 год: на долю американских чипмейкеров приходятся 50 % мировых поставок чипов, тогда как доля китайских составляет лишь 4,5 %. Из контрактных производителей, однако, третьим в мире является SMIC с долей 6 % мировых чипов на середину 2025 года — она уступает TSMC и Samsung. SMIC отстаёт от TSMC на два или три поколения с показателем выхода годной продукции всего 20 % для техпроцесса 5 нм и 46 % для 7 нм — для сравнения, Intel, Samsung и TSMC работают с техпроцессами 2 нм при выходе годной продукции до 90 %. SMIC лишена доступа к литографии EUV (в а перспективе и DUV) от ASML, и разрыв Китая с передовыми решениями скорее увеличится, чем сократится, считают аналитики. Китайские лаборатории пытаются создавать EUV-оборудование методом обратной разработки, но ни один чип с его использованием в стране пока не выпустили.

Отстают и проектные предприятия: Nvidia удерживает долю в 90 % на мировом рынке графических процессоров, тогда как китайская продукция, в том числе Huawei Ascend, Alibaba T-Head, Cambricon и Moore Threads, отстаёт по показателям производительности. Американские компании передают на исследования и разработку в среднем 17,7 % выручки, китайские — лишь 9,2 %. Запущенная в 2024 году программа Большой фонд III направлена на сокращение отставания от мировых лидеров. Китайскую отрасль аналитики охарактеризовали как вечно догоняющую и предсказали, что ситуация не изменится, учитывая американские санкции и растущий разрыв в расходах компаний на исследования и разработку.