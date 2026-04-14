Уже 50 % сотрудников в США используют ИИ в работе, показал опрос

Согласно опросу Gallup, проведённому с 4 по 19 февраля 2026 года в США, число сотрудников, использующих ИИ в своей работе, выросло до 50 % с 21 % во втором квартале 2023 года. Это также на 4 % больше, чем в четвёртом квартале 2025 года. В опросе приняли участие 23 717 сотрудников.

Источник изображения: Microsoft Copilot/unsplash.com

Источник изображения: Microsoft Copilot/unsplash.com

Количество сотрудников, использующих ИИ ежедневно, выросло в первом квартале до рекордного уровня — 13 %, а число тех, кто применяет его несколько раз в неделю, — до 28 %.

Вместе с тем недавний опрос руководителей компаний, проведённый Национальным бюро экономических исследований, показал, что более 80 % организаций не видят результатов от применения ИИ-инструментов для повышения производительности и сокращения затрат на персонал.

Опрос Gallup также отражает, насколько быстро инструменты ИИ начинают перестраивать рабочее место. Его результаты позволяют предположить, что внедрение ИИ вызывает значительные сбои в работе компаний: 27 % сотрудников сообщают о значительных или очень значительных сбоях на рабочем месте за последний год. Вместе с тем 12 % сотрудников компаний, не использующих ИИ, также сообщают об аналогичных сбоях, поэтому делать однозначные выводы затруднительно.

Что также примечательно, сотрудники компаний, внедряющих ИИ, сообщают, что их руководство как пополняет штат (34 % по сравнению с 28 % в компаниях, не использующих ИИ), так и увеличивает сокращение штата (23 % против 16 %). Несмотря на сбои, 65 % сотрудников компаний, использующих ИИ, положительно оценивают его влияние на производительность и эффективность работы, а 16 % — крайне положительно.

Респонденты отметили, что ИИ полезен для решения конкретных задач, таких как обобщение информации, но он не улучшает само рабочее место. 10 % респондентов сообщили о негативном влиянии ИИ на их работу, в то время как 21 % отметили, что ИИ трансформирует то, как выполняется работа на их рабочем месте.

Опрос Gallup подтверждает, что ИИ продолжает быстро развиваться, однако его адаптация сталкивается с проблемами. Также работодателям предстоит проделать большую работу, чтобы успешно трансформировать рабочее место с учётом ИИ.

Теги: ии, опрос, сша
ии, опрос, сша
