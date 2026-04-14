Adobe закрыла серьёзную уязвимость в Acrobat Reader, позволявшую атаковать систему через PDF-файлы

Adobe выпустила экстренное исправление для Acrobat Reader, закрыв уязвимость, которую злоумышленники использовали с декабря 2025 года. Компания призвала как можно скорее обновить программу до версии 26.001.21411, а Acrobat 2024 — до 24.001.30362 на Windows и 24.001.30360 на macOS.

Источник изображения: Sunny Hassan / unsplash.com

В публикации от 10 апреля ресурс BleepingComputer писал, что серьёзная уязвимость в Acrobat Reader может использоваться для кражи конфиденциальных данных пользователей. Исследователь в области безопасности Хайфэй Ли (Haifei Li) сообщил, что злоумышленники используют крайне сложный способ взлома через PDF-файл, основанный на распознавании параметров системы, с декабря 2025 года, то есть уже более четырёх месяцев.

По словам Ли, этот способ атаки использует уязвимость нулевого дня и не требует от пользователя ничего, кроме открытия PDF-файла. Ли добавил, что такой механизм позволяет злоумышленнику не только собирать и похищать данные с локального устройства, но и потенциально проводить дальнейшие атаки с выполнением произвольного кода (RCE) и обходом изолированной среды (SBX), что может привести к полному контролю над системой жертвы.

Теги: adobe, acrobat reader, уязвимость, кибератаки, кибербезопасность
