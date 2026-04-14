Сегодня 17 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Операционные системы Microsoft объяснила, почему незаметно от...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft объяснила, почему незаметно отказалась от возможности активации Windows 11 по телефону

В начале года Microsoft незаметно отключила последний способ активации своей ОС без подключения к интернету. До этого момента Windows можно было активировать с помощью телефона. Компания официально не заявляла об отказе от этой функции, и соответствующий пункт меню в Windows оставался доступным. Многие пользователи жаловались, что попытка позвонить на горячую линию активации перенаправляла их на онлайн-портал.

Позже Microsoft подтвердила, что возможность активации Windows без подключения к интернету по телефону больше недоступна после 3 декабря 2025 года, но не объяснила причину. И лишь недавно в статье службы технической поддержки была опубликована причина отказа от активации Windows по телефону. Компания признала, что отказалась от этой функции в пользу портала активации продуктов Microsoft, поскольку он предоставляет «более безопасный, надёжный и удобный» способ активации продуктов. Тем не менее, возможность автономной активации сохранилась, хотя при этом требуется зайти на портал активации с другого устройства.

Для доступа к порталу активации продукта потребуется личная, рабочая или учебная учётная запись Microsoft, учётная запись Microsoft Entra ID или учётная запись клиента Azure Government. Более того, процесс входа на портал включает капчу, которая предназначена для повышения безопасности и подтверждения того, что доступ к платформе пытается получить реальный человек. Учётная запись, используемая для входа, не привязана к лицензии на продукт, поскольку она используется только для проверки безопасного доступа к порталу.

«Новый цифровой рабочий процесс обеспечивает более безопасный, надёжный и удобный способ активации и помогает предотвратить мошенничество. Хотя процесс был обновлён, возможности автономной активации по-прежнему поддерживаются. Клиенты, которые полагаются на традиционную автономную активацию, могут продолжать использовать её без изменений в своей среде. [...] Портал активации продуктов позволяет активировать широкий спектр бессрочных продуктов Microsoft и поддерживает как подключённые, так и неподключенные устройства. Эта эволюция гарантирует, что активация останется простой, гибкой и надёжной, предлагая при этом современный, оптимизированный интерфейс для всех пользователей», — говорится в статье техподдержки Microsoft.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: microsoft, windows, активация, автономная
microsoft, windows, активация, автономная
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
