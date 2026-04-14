Трилогия классических ролевых игр Gothic выйдет на консолях Xbox и PlayStation до конца ноября

Издательство THQ Nordic и студия Alkimia Interactive сообщили, что ролевые игры из трилогии Gothic выйдут на консолях Xbox и PlayStation в течение ближайших нескольких месяцев. Соответствующее объявление было размещено в официальном микроблоге франшизы.

Источник изображения: THQ Nordic

Напомним, анонс трилогии Gothic Classic для консолей состоялся ещё 1 августа 2025 года, но с датами выхода в THQ Nordic и Alkimia Interactive определились только сейчас.

Gothic Classic поступит в продажу для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S уже 28 июля. Gothic 2 Complete Classic (вместе с дополнением «Ночь Ворона») должна выйти 29 сентября, а Gothic 3 Classic — 24 ноября. За каждую нужно будет отдать по $30/ 30 евро.

Кроме того, до конца текущего года Gothic Classic также будет выпущена на мобильных устройствах под управлением iOS.

А ремейк оригинальной «Готики» выйдет 5 июня 2026 на PC (Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S. За предзаказ игры на консолях дарят Gothic Classic.

Материалы по теме
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Starfield вышла на PS5 в неиграбельном виде, но Bethesda пообещала всё исправить
Инсайдер: из-за GTA VI новая Fable может не выйти в 2026 году
Амбициозный китайский боевик Phantom Blade Zero создавался без применения генеративного ИИ — игра вышла на финишную прямую
За месяц до погружения в пучины раннего доступа Subnautica 2 осталась без издателя
Киберпанковый боевик Replaced добрался до релиза и заслужил одобрение критиков — игра приятно удивила ценой в российском Steam
Теги: gothic remake, gothic classic, thq nordic, alkimia interactive, ролевая игра
gothic remake, gothic classic, thq nordic, alkimia interactive, ролевая игра
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам 11 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 6 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.