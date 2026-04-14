Трилогия классических ролевых игр Gothic выйдет на консолях Xbox и PlayStation до конца ноября

Издательство THQ Nordic и студия Alkimia Interactive сообщили, что ролевые игры из трилогии Gothic выйдут на консолях Xbox и PlayStation в течение ближайших нескольких месяцев. Соответствующее объявление было размещено в официальном микроблоге франшизы.

Напомним, анонс трилогии Gothic Classic для консолей состоялся ещё 1 августа 2025 года, но с датами выхода в THQ Nordic и Alkimia Interactive определились только сейчас.

Gothic Classic поступит в продажу для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S уже 28 июля. Gothic 2 Complete Classic (вместе с дополнением «Ночь Ворона») должна выйти 29 сентября, а Gothic 3 Classic — 24 ноября. За каждую нужно будет отдать по $30/ €30 евро.

Кроме того, до конца текущего года Gothic Classic также будет выпущена на мобильных устройствах под управлением iOS.

А ремейк оригинальной «Готики» выйдет 5 июня 2026 на PC (Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S. За предзаказ игры на консолях дарят Gothic Classic.