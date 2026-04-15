3DNews Новости Software Приложения для iOS Apple запустила единую платформу Apple B...
Apple запустила единую платформу Apple Business для управления бизнесом

Apple запустила универсальную платформу Apple Business, объединившую управление устройствами, корпоративную почту и инструменты работы с клиентами. Новый сервис заменил три ранее существовавшие по отдельности платформы и стал доступен бесплатно в более чем 200 странах мира.

Источник изображения: macrumors.com

По сообщению MacRumors, Apple Business объединила функции Apple Business Essentials, Apple Business Manager и Apple Business Connect в рамках единой экосистемы. Компании получили доступ к встроенным инструментам управления мобильными устройствами (MDM) для настройки параметров безопасности, доступных приложений и групп пользователей. Благодаря функции Blueprints работодатели смогут автоматически подготавливать новые устройства для начала работы, а сотрудники — устанавливать необходимые приложения через единый каталог.

Важной особенностью стало внедрение управляемых аккаунтов Apple, которые обеспечивают криптографическое разделение личных и рабочих данных, устраняя необходимость использования нескольких устройств. Платформа включает встроенные сервисы электронной почты, календаря и каталога сотрудников, привязанные к собственным доменам компаний. Создание учётных записей можно автоматизировать через интеграцию с Google Workspace и Microsoft Entra ID.

Через Apple Business компании могут управлять отображением своего бренда и локаций в Safari, Siri, Spotlight, а также создавать отправку писем в Apple Mail от имени своего бренда, отслеживать заказы и многое другое. Сервис предоставляется бесплатно, однако за дополнительную плату доступны расширенное хранилище iCloud и AppleCare+. MacRumors уточняет, что для работы платформы и почтовых функций требуются операционные системы iOS 26, iPadOS 26 или macOS 26.

apple business, apple
