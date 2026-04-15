Apple запустила единую платформу Apple Business для управления бизнесом

Apple запустила универсальную платформу Apple Business, объединившую управление устройствами, корпоративную почту и инструменты работы с клиентами. Новый сервис заменил три ранее существовавшие по отдельности платформы и стал доступен бесплатно в более чем 200 странах мира.

По сообщению MacRumors, Apple Business объединила функции Apple Business Essentials, Apple Business Manager и Apple Business Connect в рамках единой экосистемы. Компании получили доступ к встроенным инструментам управления мобильными устройствами (MDM) для настройки параметров безопасности, доступных приложений и групп пользователей. Благодаря функции Blueprints работодатели смогут автоматически подготавливать новые устройства для начала работы, а сотрудники — устанавливать необходимые приложения через единый каталог.

Важной особенностью стало внедрение управляемых аккаунтов Apple, которые обеспечивают криптографическое разделение личных и рабочих данных, устраняя необходимость использования нескольких устройств. Платформа включает встроенные сервисы электронной почты, календаря и каталога сотрудников, привязанные к собственным доменам компаний. Создание учётных записей можно автоматизировать через интеграцию с Google Workspace и Microsoft Entra ID.

Через Apple Business компании могут управлять отображением своего бренда и локаций в Safari, Siri, Spotlight, а также создавать отправку писем в Apple Mail от имени своего бренда, отслеживать заказы и многое другое. Сервис предоставляется бесплатно, однако за дополнительную плату доступны расширенное хранилище iCloud и AppleCare+. MacRumors уточняет, что для работы платформы и почтовых функций требуются операционные системы iOS 26, iPadOS 26 или macOS 26.