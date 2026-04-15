Апрельское обновление Microsoft закрыло 167 уязвимостей, в том числе в Word и Excel

Microsoft выпустила плановое апрельское обновление Patch Tuesday (Вторник патчей), закрывающие 167 уязвимостей. В число исправлений вошли две проблемы класса Zero-Day (уязвимость нулевого дня), одна из которых уже активно использовалась хакерами в атаках. Восемь уязвимостей признаны критическими, большинство из которых позволяли удалённо выполнять код на атакуемой системе.

Источник изображения: bleepingcomputer.com

Источник изображения: bleepingcomputer.com

Активно эксплуатировавшаяся уязвимость с идентификатором CVE-2026-32201 представляет собой проблему спуфинга в Microsoft SharePoint Server. Из-за недостаточной проверки ввода злоумышленник мог просматривать конфиденциальные данные и вносить изменения в раскрытую информацию. Вторая уязвимость CVE-2026-33825 была публично раскрыта до выхода патча и затрагивала Microsoft Defender (безопасность Windows), позволяя злоумышленникам получать системные привилегии (SYSTEM). Эту проблему исправили в обновлении Microsoft Defender Antimalware Platform версии 4.18.26050.3011, которое будет автоматически загружено в системы. Однако пользователи также могут установить исправление вручную через раздел «Безопасность Windows» -> «Защита от вирусов и угроз» -> «Обновления защиты», а затем нажав на «Проверить наличие обновлений».

В общей сложности среди 167 исправлений Microsoft классифицировала 93 уязвимости повышения привилегий, 20 уязвимостей удалённого выполнения кода и 13 проблем обхода функций безопасности. Ещё 21 уязвимость относится к раскрытию информации, 10 — к отказу в обслуживании, а 9 — к спуфингу. Восемь критических уязвимостей включают семь уязвимостей удалённого выполнения кода и одну проблему отказа в обслуживании. Полный список исправлений представлен на портале BleepingComputer.

BleepingComputer уточняет, что приведённое число уязвимостей относится только к тем, что Microsoft выпустила в рамках данного обновления. В список не вошли проблемы Mariner, Azure и Bing, исправленные ранее в этом месяце, а также 80 уязвимостей Microsoft Edge, основанных на Chromium, которые Google уже закрыла. Отдельно Microsoft выпустила накопительные обновления для Windows 11 (KB5083769 и KB5082052) и расширенное обновление безопасности для Windows 10 (KB5082200).

Также исправлены несколько уязвимостей удалённого выполнения кода в Microsoft Office, включая Word и Excel, которые могут быть активированы как через область предварительного просмотра, так и при открытии вредоносных документов. Пользователям, которые часто работают с вложениями, специалисты рекомендуют обновить Office в первую очередь.

Теги: microsoft, безопасность данных, операционная система, кибербезопасность
microsoft, безопасность данных, операционная система, кибербезопасность
