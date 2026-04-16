Квадрант технологий: «Базис» подтвердил статус абсолютного лидера рынка серверной виртуализации

Аналитическое агентство «Квадрант Технологий» опубликовало матрицу импортозамещения по средствам серверной виртуализации. «Базис» занял верхнюю позицию в лидерском квадранте. Вендор показал лучшие результаты по ключевым направлениям: технологической готовности решений к промышленной эксплуатации и экономической устойчивости бизнеса.

Аналитики опросили 107 представителей крупного бизнеса с годовым оборотом свыше двух миллиардов рублей. Респонденты оценивали системы по более чем 15 параметрам практической пригодности к промышленной эксплуатации. Технологии «Базиса» получили 8,0 баллов за зрелость архитектуры ядра, 8,0 — за работу в гибридных средах и 8,0 — за интеграцию с сетями, системами хранения и резервного копирования. Дополнительно решение набрало 7,5 балла за полноту базовой функциональности, 7,6 — за предсказуемость поведения в типовых сценариях и по 7,4 — за обновляемость и устойчивость к ошибкам. Итоговая оценка качества составила 7,5 балла — максимальный результат среди всех участников.

Подход заказчиков к выбору инфраструктуры изменился. Корпоративный сектор завершил этап вынужденных закупок ПО ради соблюдения нормативных требований и перешёл к долгосрочному планированию ИТ-архитектуры. Запрос на отказоустойчивые решения кратно обострил конкуренцию: лидерский сегмент исследования расширился с трёх до семи вендоров. На фоне высокой плотности рынка «Базис» сохранил ведущую роль.

В 2025 году общая выручка вендора достигла 6,3 миллиарда рублей. Эксперты оценили управляемость коммерческой модели «Базиса» в 8 баллов. На практике это даёт заказчику предсказуемую стоимость владения: инфраструктурные расходы стабильно прогнозируются, штат не требует поиска редких узкопрофильных специалистов, а дополнительные затраты на лицензирование сведены к минимуму.

