Anthropic готовится выпустить модель Claude Opus 4.7 и ИИ-генератор дизайнерских проектов

Компания Anthropic готовится выпустить новую флагманскую модель искусственного интеллекта Claude Opus 4.7 и новый сервис по генерации дизайнерских проектов, который поможет по текстовым запросам создавать веб-сайты, презентации и производить дизайн продуктов. Генератор дизайнерских проектов воспринимается как угроза для Adobe, GoDaddy, Wix и Figma, чьи акции уже пошли на снижение.

Источник изображения: anthropic.com

ИИ-модель Anthropic Claude Opus 4.7 уже находится на стадии тестирования и может дебютировать в ближайшие дни. Она будет качественнее осуществлять многоэтапные рассуждения, обрабатывать длительные задачи и более эффективно координировать работу нескольких ИИ-агентов. Разработчик уже экспериментирует с механизмом «команды агентов», в которой несколько моделей ИИ решают задачу по частям — например, планируют, пишут код, тестируют и дорабатывают его. В этом они эффективно имитируют рабочие процессы, которых придерживаются люди.

Генератор дизайнерских проектов сможет создавать полноценные веб-сайты, посадочные страницы, и презентации — пользователям будет достаточно просто описать задачу естественным языком. В едином рабочем процессе станут генерироваться контент, дизайн и техническая реализация; инструмент окажется полезным как для профессионалов, так и для пользователей без технической подготовки. На фоне информации о грядущем выходе этого сервиса на 2–3 % просели акции Adobe, GoDaddy, Wix и Figma.

Новые продукты грозят усилить конкуренцию на рынке ПО для творческих и прочих рабочих задач и создать проблемы для действующих игроков в этом сегменте. В долгосрочной перспективе это может повлечь изменения некоторых рабочих процессов в нескольких отраслях. Ограничения доступа к клиентским системам из соображений безопасности дадут конкурентам время адаптироваться к переменам и отчасти наверстать упущенное.

Теги: anthropic, claude, ии
