Власти Китая планируют запретить поставки в США оборудования для производства солнечных панелей

До сих пор считалось, что основным рычагом внешнеполитического давления КНР на США является доступ к редкоземельным минералам, которые востребованы во многих отраслях американской промышленности. Тем не менее, этим возможности воздействия властей КНР на американских оппонентов не ограничиваются — вынашивается идея о запрете поставок в США оборудования для производства солнечных панелей.

Источник изображения: Unsplash, Markus Spiske

Источник изображения: Unsplash, Markus Spiske

Агентство Reuters со ссылкой сразу на пять собственных источников сообщило, что китайские чиновники провели консультации с поставщиками оборудования, необходимого для производства солнечных панелей, на тему возможных экспортных ограничений на американском направлении поставок. Уточняется, что китайские компании примерно на 80 % контролируют рынок компонентов для солнечных панелей: в этой стране сосредоточены 10 крупнейших производителей профильного оборудования. По сути, власти Китая при желании могут сильно ограничить поставки такого оборудования в США, даже если американские компании пожелают наладить самостоятельный выпуск панелей для нужд национальной промышленности и инфраструктуры ИИ. В особенности это будет болезненным ударом по амбициям той же SpaceX в части развёртывания центров обработки данных в космосе, поскольку солнечные панели являются единственным разумным источником энергоснабжения для подобной инфраструктуры.

Китайским производителям, в свою очередь, хотелось бы сохранить экспортные рынки сбыта, поскольку внутренний рынок Китая перенасыщен. Американские гиганты типа Google и Amazon (AWS) также стремятся развивать наземную вычислительную инфраструктуру, для которой тоже нужны большие объёмы солнечных панелей. Если американские заказчики простимулируют локализацию производства солнечных панелей в США, это будет невыгодно китайским поставщикам панелей, но производители профильного оборудования смогут заработать. Если власти КНР введут ограничения на экспорт собственно оборудования, они тем самым попытаются не только сохранить зависимость США от готовых китайских панелей, но и в какой-то мере навредить бизнесу поставщиков оборудования для их производства.

Ранее уже сообщалось, что Илон Маск (Elon Musk) пытается раздобыть в Китае не только оборудование для организации массового производства солнечных панелей в США, но и профильных специалистов. Tesla давно продвигает идею генерации электроэнергии из солнечного света и к 2028 году рассчитывает разместить в США около 100 ГВт генерирующих мощностей. Для китайских поставщиков готовых панелей угроза конкуренции со стороны Tesla достаточно неприятна. В следующем месяце Си Цзиньпин (Xi Jinping) и Дональд Трамп (Donald Trump) должны встретится в Пекине, и козырь с поставками оборудования для выпуска солнечных панелей может быть разыгран китайской стороной в ходе переговоров с США. Утверждается, что профилактические беседы с руководством крупных производителей оборудования для выпуска солнечных панелей в Китае местные чиновники начали проводить после попыток Tesla договориться с ними о крупных закупках. Какие ещё страны могут быть затронуты предполагаемыми экспортными ограничениями с китайской стороны, не уточняется.

Власти КНР уже пытались ввести экспортные ограничения в этой сфере в прошлом году, но отложили их внедрение до ноября текущего года. Китайские компании сейчас располагают технологиями производства наиболее эффективных солнечных панелей, которые способны лучше превращать в электроэнергию солнечный свет.

Теги: солнечные батареи, солнечная ячейка, китай, сша, экспортные ограничения
солнечные батареи, солнечная ячейка, китай, сша, экспортные ограничения
