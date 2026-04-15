Rolls-Royce анонсировала роскошный электрический кабриолет Project Nightingale — выпустят всего сто экземпляров

В рамках ограниченной серии автомобилей ручной сборки Rolls-Royce Coachbuild британский автопроизводитель представил электромобиль Project Nightingale, который будет произведён в количестве всего сотни экземпляров.

Электромобиль Project Nightingale производится на той же платформе, что и модель Spectre, располагая как минимум теми же двумя электродвигателями общей мощностью 577 лошадиных сил. Заметным отличием машины является уникальный дизайн кузова с открытым верхом — в нём использованы принципы стиля Streamline Moderne эпохи ар-деко, который был популярен в двадцатые и тридцатые годы прошлого века. Машина получилась довольно крупной — её длина составляет 5761 мм — почти столько же, сколько у флагманского Rolls-Royce Phantom. При этом Project Nightingale остаётся двухместным автомобилем; здесь также присутствуют массивные, но красивые 24-дюймовые колёса, самые крупные в ассортименте машин Rolls-Royce.

Электромобилю, очевидно, не требуются ни воздухозаборники, ни вентиляционные отверстия, но автопроизводитель всё-таки установил в передней части решётку из 24 вертикальных алюминиевых прутьев, но подсветка этой решётки не предусмотрена. Лицевую часть машины Rolls-Royce Project Nightingale дополняют передние фары — две тонких вертикальных полоски, которые автопроизводитель, по его утверждению, не будет воспроизводить в массовых моделях. Экземпляр на анонсе имеет голубую окраску с едва заметными красными вкраплениями и отделкой из углеродного волокна, которая покрывает весь автомобиль.

Сиденья обиты кожей пастельного оттенка Charles Blue с акцентами Grace White и вставками Deep Navy; вкладной мягкий верх имеет отделку светло-серебристым цветом. За неимением жёсткой крыши отсутствует фирменная потолочная обивка Starlight, которую заменяет пакет Starlight Breeze Suite: 10 500 «звёзд» простираются от дверных панелей до пространства за сиденьями. Rolls-Royce выпустит всего сто экземпляров Project Nightingale; многие из цветовых решений и использованных здесь материалов не появятся ни в одном другом автомобиле Rolls-Royce на рынке. Почти все экземпляры модели уже забронированы; цена, по некоторым данным, составит $9,5 млн.