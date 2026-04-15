Rolls-Royce анонсировала роскошный электрический кабриолет Project Nightingale — выпустят всего сто экземпляров

В рамках ограниченной серии автомобилей ручной сборки Rolls-Royce Coachbuild британский автопроизводитель представил электромобиль Project Nightingale, который будет произведён в количестве всего сотни экземпляров.

Электромобиль Project Nightingale производится на той же платформе, что и модель Spectre, располагая как минимум теми же двумя электродвигателями общей мощностью 577 лошадиных сил. Заметным отличием машины является уникальный дизайн кузова с открытым верхом — в нём использованы принципы стиля Streamline Moderne эпохи ар-деко, который был популярен в двадцатые и тридцатые годы прошлого века. Машина получилась довольно крупной — её длина составляет 5761 мм — почти столько же, сколько у флагманского Rolls-Royce Phantom. При этом Project Nightingale остаётся двухместным автомобилем; здесь также присутствуют массивные, но красивые 24-дюймовые колёса, самые крупные в ассортименте машин Rolls-Royce.

Электромобилю, очевидно, не требуются ни воздухозаборники, ни вентиляционные отверстия, но автопроизводитель всё-таки установил в передней части решётку из 24 вертикальных алюминиевых прутьев, но подсветка этой решётки не предусмотрена. Лицевую часть машины Rolls-Royce Project Nightingale дополняют передние фары — две тонких вертикальных полоски, которые автопроизводитель, по его утверждению, не будет воспроизводить в массовых моделях. Экземпляр на анонсе имеет голубую окраску с едва заметными красными вкраплениями и отделкой из углеродного волокна, которая покрывает весь автомобиль.

Сиденья обиты кожей пастельного оттенка Charles Blue с акцентами Grace White и вставками Deep Navy; вкладной мягкий верх имеет отделку светло-серебристым цветом. За неимением жёсткой крыши отсутствует фирменная потолочная обивка Starlight, которую заменяет пакет Starlight Breeze Suite: 10 500 «звёзд» простираются от дверных панелей до пространства за сиденьями. Rolls-Royce выпустит всего сто экземпляров Project Nightingale; многие из цветовых решений и использованных здесь материалов не появятся ни в одном другом автомобиле Rolls-Royce на рынке. Почти все экземпляры модели уже забронированы; цена, по некоторым данным, составит $9,5 млн.

Материалы по теме
Rolls-Royce разработает малые модульные ядерные реакторы для Великобритании
Обновлённый электромобиль Mercedes-Benz EQS увеличил запас хода и ускорил зарядку
EXEED представил твердотельные аккумуляторы Rhino: запас хода на 500 км за 8 минут зарядки
ПО Tesla для автономного вождения впервые одобрено в европейской стране
Tesla решила распродать прощальную серию из 350 электромобилей Model S и Model X среди коллекционеров
Tesla начала борьбу с «обманками», позволяющими активировать автопилот в странах, где он официально не предлагается
Теги: rolls-royce, электромобиль, эксклюзив
Soft
Hard
Тренды 🔥
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам 11 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 6 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.