Lexar: геймеры готовы жертвовать объёмом оперативной памяти, но не SSD

Из-за бума искусственного интеллекта в мире установился дефицит чипов памяти DRAM и NAND, который оказал влияние на рынок комплектующих для игровых систем. Чтобы уложиться в бюджет, геймеры иногда соглашаются откладывать покупки или производить сборку с более скромными техническими характеристиками. Но, как выяснили в компании Lexar, покупатели охотнее идут на компромиссы в отношении одних параметров, чем других.

Об этом рассказала генеральный менеджер Lexar Europe Грейс Су (Grace Su). В условиях дефицита компания усилила производство карт памяти, планок оперативной памяти и твердотельных накопителей меньшего объёма, чтобы предложить потребителям продукцию в соответствии с бюджетом. Но впоследствии производитель с удивлением обнаружил, что если комплекты оперативной памяти и карты памяти стали продаваться в соответствии с прогнозами, то спрос на SSD ёмкости 256 и 512 Гбайт оказался ниже ожидаемого. Конечные покупатели просто отказываются приобретать SSD объёмом менее 1 Тбайт — в отдельных случаях они даже изъявляют готовность вернуться к жёстким дискам, но не сокращать объём накопителя.

Объясняется это, видимо, психологическим барьером — новой приставкой в единицах измерения информации при переходе от 512 Гбайт к 1 Тбайт, хотя у многих покупателей в обоих случаях SSD будет занят одной «вечной игрой», например, Call of Duty: Warzone. В сегменте карт памяти покупатели свободно идут на компромиссы — спрос на модели с 32 и 64 Гбайт вырос, хотя в начале минувшего года в продажах лидировали варианты на 128 и 256 Гбайт. Примечательно также, что SSD поколения PCIe 5.0 считаются слишком дорогими, и на них приходятся менее 10 % продаж; покупатели чаще всего выбирают модели с PCIe 4.0, а старые с PCIe 3.0 вообще почти не рассматриваются — хотя на практике время загрузки игр практически не отличается для SSD вариантов NVMe и SATA.

Установившийся дефицит, похоже, в ближайшее время не закончится — госпожа Су заявила, что в Lexar ожидают сохранения рыночных условий в долгосрочной перспективе, а в сегменте хранения данных вообще настала «новая эра».