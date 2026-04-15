Сегодня 17 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Европейское приложение для верификации в...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Европейское приложение для верификации возраста пользователей готово к запуску

Приложение для проверки возраста на онлайн-платформах для европейских пользователей уже готово, и скоро оно начнёт работать, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Оно поможет странам региона ограничить доступ несовершеннолетних к соцсетям.

Источник изображения: ALEXANDRE LALLEMAND / unsplash.com

Первой в мире запрет на доступ несовершеннолетних к соцсетям ввела Австралия, подав пример другим странам мира — теперь европейские страны одна за другой рассматривают возможность ввести аналогичные ограничения. Эти инициативы подогреваются обеспокоенностью по поводу влияния соцсетей на здоровье и безопасность несовершеннолетних. Приложение будет работать на мобильных устройствах и на ПК — чтобы в подтвердить свой возраст в анонимном формате, пользователю потребуется загрузить свой паспорт или удостоверение личности.

Уже не менее десятка стран, в том числе не входящие в ЕС Великобритания и Норвегия, приняли или рассматривают возможность принять законы о минимальных возрастных ограничениях для доступа граждан в соцсети — как правило, от 13 до 16 лет. В ЕС планируют создать единый координационный механизм, который обеспечит внедрение средств подтверждения возраста в различных национальных системах, заявила еврокомиссар по вопросам цифровых и передовых технологий Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen).

Контроль доступа несовершеннолетних к онлайн-контенту под ограничениями представляет собой проблему технического характера. Так, в Австралии с момента введения запрета на доступ к соцсетям для несовершеннолетних обозначился резкий рост спроса на услуги VPN. В Еврокомиссии признали, что и систему проверки возраста в ЕС тоже можно обойти с помощью VPN, но подчеркнули, что инициатива не направлена на то, чтобы контролировать людей в интернете. Общеевропейский закон, регламентирующий допуск несовершеннолетних в соцсети, ещё не принят, но Европарламент в ноябре одобрил резолюцию, которая призывает все входящие в блок страны ограничить доступ в соцсети минимальным возрастом в 16 лет. Окончательное решение по данному вопросу будет принято после того, как этим летом специальная рабочая группа представит свои рекомендации.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: европа, социальные сети, дети
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
