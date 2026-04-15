Европейское приложение для верификации возраста пользователей готово к запуску

Приложение для проверки возраста на онлайн-платформах для европейских пользователей уже готово, и скоро оно начнёт работать, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Оно поможет странам региона ограничить доступ несовершеннолетних к соцсетям.

Первой в мире запрет на доступ несовершеннолетних к соцсетям ввела Австралия, подав пример другим странам мира — теперь европейские страны одна за другой рассматривают возможность ввести аналогичные ограничения. Эти инициативы подогреваются обеспокоенностью по поводу влияния соцсетей на здоровье и безопасность несовершеннолетних. Приложение будет работать на мобильных устройствах и на ПК — чтобы в подтвердить свой возраст в анонимном формате, пользователю потребуется загрузить свой паспорт или удостоверение личности.

Уже не менее десятка стран, в том числе не входящие в ЕС Великобритания и Норвегия, приняли или рассматривают возможность принять законы о минимальных возрастных ограничениях для доступа граждан в соцсети — как правило, от 13 до 16 лет. В ЕС планируют создать единый координационный механизм, который обеспечит внедрение средств подтверждения возраста в различных национальных системах, заявила еврокомиссар по вопросам цифровых и передовых технологий Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen).

Контроль доступа несовершеннолетних к онлайн-контенту под ограничениями представляет собой проблему технического характера. Так, в Австралии с момента введения запрета на доступ к соцсетям для несовершеннолетних обозначился резкий рост спроса на услуги VPN. В Еврокомиссии признали, что и систему проверки возраста в ЕС тоже можно обойти с помощью VPN, но подчеркнули, что инициатива не направлена на то, чтобы контролировать людей в интернете. Общеевропейский закон, регламентирующий допуск несовершеннолетних в соцсети, ещё не принят, но Европарламент в ноябре одобрил резолюцию, которая призывает все входящие в блок страны ограничить доступ в соцсети минимальным возрастом в 16 лет. Окончательное решение по данному вопросу будет принято после того, как этим летом специальная рабочая группа представит свои рекомендации.