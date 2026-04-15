Китайский робот Unitree R1 появился на AliExpress с международной доставкой — он стоит всего $8150

Сегодня китайская компания Unitree Robotics начала продажу на AliExpress своего самого дешёвого человекоподобного робота стоимостью всего $8150 ($6800 за компактную версию). Компания неуклонно расширяет своё международное присутствие в напряжённой гонке с такими гигантами, как Tesla. В ближайшее время Unitree Robotics запланировала выход на биржу, предполагаемая первоначальная оценка компании составит 4,2 миллиарда юаней (≈ $617 млн).

Модель R1 будет стоить примерно $8150 с учётом импортных пошлин, производитель пообещал бесплатную доставку в США. Также будет предложена уменьшенная версия робота по цене около $6800. Роботы R1 будут продаваться на международных рынках, включая США, Канаду, Японию, Объединённые Арабские Эмираты и Сингапур, через платформу электронной коммерции AliExpress.

Компания Unitree считается лидером Китая в разработке человекоподобных роботов, а её основатель Ван Синсин (Wang Xingxing) в феврале прошлого года встречался с Джеком Ма (Jack Ma) из Alibaba и Пони Ма (Pony Ma) из Tencent Holdings и с председателем КНР Си Цзиньпином (Xi Jinping).

По данным исследовательского агентства Omdia, китайские производители роботов захватили лидерство в 2025 году, значительно опередив американских конкурентов, включая Tesla и Figure AI. В июле Unitree выпустила модель R1 в трёх конфигурациях, начиная с версии R1 Air с более низкими характеристиками по цене $4900, установив новый рекорд доступности таких машин.

Unitree уже продаёт своих роботов за рубежом через платформы JoyBuy и Amazon. При поддержке венчурного фонда генерального директора Xiaomi Лэй Цзюня (Lei Jun), Shunwei Capital, Alibaba и гиганта доставки еды Meituan, Unitree продала около 5500 человекоподобных роботов в 2025 году, в основном университетам и исследовательским лабораториям. По данным компании, растущий спрос на двуногих и четвероногих роботов как внутри страны, так и за рубежом привёл к более чем 300-процентному росту выручки в прошлом году.

Партнёрство Unitree с Alibaba, которая прилагает все больше усилий для продажи китайских товаров на зарубежных рынках, происходит в преддверии первичного публичного размещения акций (IPO) на шанхайской бирже Star Market. Alibaba, в свою очередь, на этой неделе объявила о выходе на рынок робототехники с планами разработки и продажи собственного четвероногого робота, который будет конкурировать с серией Go от Unitree. Принадлежащая компании платформа электронной коммерции AliExpress пытается переманить более известные бренды с Amazon, активизируя усилия по расширению своего присутствия в США.