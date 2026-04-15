«Вложу всю свою страсть, энергию и душу»: анимационный фильм по Bloodborne оказался в надёжных руках

Ирландский блогер Шон МакЛоклин (Sean McLoughlin), более известный под псевдонимом Jacksepticeye, прокомментировал анонс анимационного фильма по мотивам культового готического боевика Bloodborne от FromSoftware.

Напомним, экранизация Bloodborne создаётся кинокомпанией Sony Pictures для взрослой аудитории (авторы нацелены на возрастной рейтинг R, то есть для лиц от 17 лет), а МакЛоклин привлечён к проекту в качестве продюсера.

МакЛоклин называет себя большим фанатом игр FromSoftware и Bloodborne в частности: «Я живу этой игрой. Наверное, в общей сложности я провёл в ней примерно от 600 до 700 часов».

По словам МакЛоклина, адаптация Bloodborne — крупнейший проект за всю историю его карьеры в развлекательной сфере, «буквально мечта, ставшая реальностью», и «абсолютно огромная честь».

«Я вложу всю свою страсть, энергию и душу, чтобы сделать [это аниме] как можно лучше. <...> Я понимаю, что это абсолютно огромная честь. Никто не знает этого лучше меня», — заверил МакЛоклин.

Никакие подробности экранизации Bloodborne не раскрываются. По сюжету оригинальной игры Охотник должен раскрыть тайны города Ярнам, жителей которого загадочная болезнь превращает в ужасных монстров.

Bloodborne вышла в марте 2015 года на PS4. На релизе игра заслужила признание критиков (92 % на Metacritic), с годами получила культовый статус в сообществе фанатов и продалась в количестве как минимум 7,46 млн копий.