«Вложу всю свою страсть, энергию и душу»: анимационный фильм по Bloodborne оказался в надёжных руках

Ирландский блогер Шон МакЛоклин (Sean McLoughlin), более известный под псевдонимом Jacksepticeye, прокомментировал анонс анимационного фильма по мотивам культового готического боевика Bloodborne от FromSoftware.

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Напомним, экранизация Bloodborne создаётся кинокомпанией Sony Pictures для взрослой аудитории (авторы нацелены на возрастной рейтинг R, то есть для лиц от 17 лет), а МакЛоклин привлечён к проекту в качестве продюсера.

МакЛоклин называет себя большим фанатом игр FromSoftware и Bloodborne в частности: «Я живу этой игрой. Наверное, в общей сложности я провёл в ней примерно от 600 до 700 часов».

По словам МакЛоклина, адаптация Bloodborne — крупнейший проект за всю историю его карьеры в развлекательной сфере, «буквально мечта, ставшая реальностью», и «абсолютно огромная честь».

«Я вложу всю свою страсть, энергию и душу, чтобы сделать [это аниме] как можно лучше. <...> Я понимаю, что это абсолютно огромная честь. Никто не знает этого лучше меня», — заверил МакЛоклин.

Никакие подробности экранизации Bloodborne не раскрываются. По сюжету оригинальной игры Охотник должен раскрыть тайны города Ярнам, жителей которого загадочная болезнь превращает в ужасных монстров.

Bloodborne вышла в марте 2015 года на PS4. На релизе игра заслужила признание критиков (92 % на Metacritic), с годами получила культовый статус в сообществе фанатов и продалась в количестве как минимум 7,46 млн копий.

Теги: bloodborne, sony pictures, экранизация
