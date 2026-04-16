Производитель кроссовок Allbirds объявил о переходе в сферу ИИ — и это сработало с первого дня

Американский производитель обуви Allbirds радикально сменил профиль деятельности, объявив о трансформации в компанию NewBird AI, которая будет предоставлять услуги по аренде графических процессоров (GPU). На фоне этого объявления котировки акций бренда взлетели более чем на 600 %, несмотря на предварительную продажу основных средств и закрытие розничных магазинов.

Генеральный директор Джо Верначио (Joe Vernachio) сообщил о плане по привлечению $50 млн от частного инвестора для создания платформы GPU-as-a-Service (GPUaaS). Полученные средства будут направлены на закупку высокопроизводительного оборудования, которое будут сдавать в долгосрочную аренду клиентам, испытывающим дефицит вычислительных мощностей для задач искусственного интеллекта (ИИ). Как отмечает The Verge, руководство рассчитывает занять нишу, в которой крупные гиперскейлеры не могут обеспечить клиентов мощностями из-за острого дефицита оборудования на рынке краткосрочной аренды (спотовый рынок).

Предыдущий бизнес Allbirds столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями после успешного IPO в 2021 году с оценкой в $4 млрд. Компания не смогла выйти на прибыль, а объём продаж сократился почти вдвое в период с 2022 по 2025 год. Бренд продали за $39 млн, однако биржевой статус компании сохранился, что позволило владельцам быстро запустить новый технологический проект, не тратя время на сложные процедуры выхода на рынок акций.

Решение о смене вектора развития принято на фоне рекордного спроса на специализированные вычислительные ресурсы со стороны предприятий и исследовательских центров. Время ожидания поставки топовых GPU растёт, а свободные мощности в дата-центрах Северной Америки достигли исторического минимума. Ожидается, что весь объём новых мощностей, который появится на рынке до середины 2026 года, будет уже зарезервирован.

Примечательно, что эксперты отмечают сходство текущей ситуации со спекулятивными разворотами бизнеса эпохи SPAC начала 2020-х годов, когда известные бренды резко меняли направление деятельности. Например, Radio Shack внезапно превратилась в криптовалютную компанию. Вопрос лишь в том, какой объём вычислительных ресурсов сможет обеспечить капитал в $50 млн на фоне конкуренции с технологическими гигантами стоимостью свыше триллиона долларов. Тем не менее, рынок отреагировал на новость с энтузиазмом: торги акциями открылись на уровне $6,82, а затем выросли до пиковых $24,31, увеличив курс на 721 %.