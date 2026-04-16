реклама
Производитель кроссовок Allbirds объявил о переходе в сферу ИИ — и это сработало с первого дня

Американский производитель обуви Allbirds радикально сменил профиль деятельности, объявив о трансформации в компанию NewBird AI, которая будет предоставлять услуги по аренде графических процессоров (GPU). На фоне этого объявления котировки акций бренда взлетели более чем на 600 %, несмотря на предварительную продажу основных средств и закрытие розничных магазинов.

Генеральный директор Джо Верначио (Joe Vernachio) сообщил о плане по привлечению $50 млн от частного инвестора для создания платформы GPU-as-a-Service (GPUaaS). Полученные средства будут направлены на закупку высокопроизводительного оборудования, которое будут сдавать в долгосрочную аренду клиентам, испытывающим дефицит вычислительных мощностей для задач искусственного интеллекта (ИИ). Как отмечает The Verge, руководство рассчитывает занять нишу, в которой крупные гиперскейлеры не могут обеспечить клиентов мощностями из-за острого дефицита оборудования на рынке краткосрочной аренды (спотовый рынок).

Предыдущий бизнес Allbirds столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями после успешного IPO в 2021 году с оценкой в $4 млрд. Компания не смогла выйти на прибыль, а объём продаж сократился почти вдвое в период с 2022 по 2025 год. Бренд продали за $39 млн, однако биржевой статус компании сохранился, что позволило владельцам быстро запустить новый технологический проект, не тратя время на сложные процедуры выхода на рынок акций.

Решение о смене вектора развития принято на фоне рекордного спроса на специализированные вычислительные ресурсы со стороны предприятий и исследовательских центров. Время ожидания поставки топовых GPU растёт, а свободные мощности в дата-центрах Северной Америки достигли исторического минимума. Ожидается, что весь объём новых мощностей, который появится на рынке до середины 2026 года, будет уже зарезервирован.

Примечательно, что эксперты отмечают сходство текущей ситуации со спекулятивными разворотами бизнеса эпохи SPAC начала 2020-х годов, когда известные бренды резко меняли направление деятельности. Например, Radio Shack внезапно превратилась в криптовалютную компанию. Вопрос лишь в том, какой объём вычислительных ресурсов сможет обеспечить капитал в $50 млн на фоне конкуренции с технологическими гигантами стоимостью свыше триллиона долларов. Тем не менее, рынок отреагировал на новость с энтузиазмом: торги акциями открылись на уровне $6,82, а затем выросли до пиковых $24,31, увеличив курс на 721 %.

Материалы по теме
Учёные подтвердили: частое использование ИИ влияет на мозг и снижает качество работы
ИИ в иллюминаторе: перспективы орбитальных дата-центров
Новый ИИ-помощник Adobe может использовать приложения Creative Cloud для выполнения задач
Google выпустила приложение Gemini для macOS
За последние десять дней акции Nvidia взлетели в цене на 18 %
Суперкомпьютеры с ИИ проиграли простым квантовым компьютерам из Китая в предсказании погоды
Теги: искусственный интеллект, ии, биржа, акции
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Власти Китая планируют запретить поставки в США оборудования для производства солнечных панелей
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности 6 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 5 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.