Высокий спрос на серверные системы вызвал дефицит простейших электронных компонентов

Бум систем искусственного интеллекта вызывает нехватку не только микросхем памяти и GPU, но и вполне обычных электронных компонентов, которые требуются при производстве серверных решений. В таких условиях объёмы поставки серверов в этом году могут вырасти только на 13 % вместо ранее заложенных в прогноз 20 %, как признаются эксперты TrendForce.

Спрос на серверные системы в этом году поставщики не смогут удовлетворить в полной мере, поскольку для их производства в нужном количестве не будет хватать электронных компонентов: не только печатных плат, центральных процессоров или микросхем памяти, но и силовой электроники. Сроки ожидания печатных плат и центральных процессоров по некоторым номенклатурным позициям уже растянулись почти на год. Сроки ожидания контроллеров управления питанием и удалённым управлением также начали увеличиваться.

В сегменте ИИ спрос на компоненты подсистем управления питанием (PMIC) оказался выше, чем в случае с серверными системами общего назначения, поскольку к ним предъявляются иные требования по плотности компоновки. Под нужды ИИ-сегмента переориентируются линии производителей силовой электроники, в результате начинает страдать сегмент серверных систем общего назначения. Сроки ожидания PMIC увеличились с 21–26 недель до 35–40 недель.

Чипы для подсистем удалённого управления (BMC) хоть и производятся с использованием зрелых техпроцессов, также оказываются в дефиците. Производителям выгоднее выпускать более дорогие компоненты для инфраструктуры систем ИИ, поэтому потребности базового сегмента рынка обслуживаются по остаточному принципу. Сроки ожидания BMC выросли с 11–16 недель до 21–26 недель.

Тем не менее, по прогнозам TrendForce, объёмы поставок серверных систем для инфраструктуры ИИ по итогам текущего года вырастут на 28 %, и основанные на чипах узкого назначения (ASIC) решения при определённых условиях смогут превалировать над GPU. Крупные облачные провайдеры в последнее время уделяют много внимания использованию чипов собственной разработки. Поскольку их выпуск и валидация требуют времени, в этом году доля подобных решений вряд ли превысит 27 %, а потому у систем на основе GPU сохраняются некоторые шансы на доминирование. От дефицита компонентов будут в большей мере страдать серверные системы общего назначения, хотя он будет сдерживать и общие темпы роста рынка. В лучшем случае предложение достигнет равновесного состояния со спросом в 2027 году, как считают в TrendForce.