Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab

Недавно число традиционно масштабных и запредельно амбициозных проектов Илона Маска (Elon Musk) пополнила инициатива по строительству гигантского предприятия Terafab, которое будет производить чипы для систем автопилота, человекоподобных роботов Tesla и центров обработки данных SpaceX, расположившихся в космосе.

Как заявило накануне агентство Bloomberg, приближённые Илона Маска уже обратились к ведущим поставщикам оборудования для производства чипов с требованием сформировать коммерческие предложения по снабжению будущего завода Terafab необходимым для выпуска чипов оборудованием. Поскольку в этих предложениях должны фигурировать цены и сроки поставок, данный шаг можно расценивать в качестве свидетельства решимости Маска заняться самостоятельным выпуском чипов.

Деловое окружение Маска также обратилось за консультациями к Samsung Electronics, с которой у Tesla заключено соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Южнокорейский партнёр вместо передачи опыта предложил Tesla увеличить квоты на выпуск чипов для этого заказчика на своём предприятии в Техасе. Напомним, что поддержать Tesla и SpaceX в этой сфере намерена корпорация Intel, которая уже не первый год усиленно ищет клиентов на контрактном направлении.

Характерно, что Маск традиционно торопит партнёров, которые могут быть причастны к реализации нового проекта. От поставщиков оборудования коммерческие предложения были затребованы в срочном порядке. В одном из случаев представители миллиардера обратились к поставщику в праздничную пятницу, рассчитывая получить предложение в ближайший понедельник. По словам участников процесса, Маск намерен «двигаться со скоростью света». Эти новости уже вызвали рост котировок акций японских поставщиков оборудования для выпуска чипов, поскольку азиатские рынки открылись первыми.

Маск готов переплачивать за приоритетную поставку оборудования, как отмечают источники. На первом этапе планируется построить пилотную линию, которая смогла бы обрабатывать по 3000 кремниевых пластин в месяц. К опытному производству чипов планируется перейти в 2029 году, чтобы потом наращивать массовое. По оценкам аналитиков Bernstein, на реализацию проекта может уйти от $5 до $13 трлн капитальных затрат — именно триллионов долларов США, а не миллиардов. По имеющимся данным, Маск активно нанимает персонал, который поможет ему в сжатые по меркам отрасли сроки наладить самостоятельный выпуск передовых чипов. Разработкой полупроводниковых компонентов, как известно, компания Tesla занимается уже несколько лет подряд, но она никогда их не выпускала самостоятельно. По замыслу Маска, его компании должны освоить все этапы производственного цикла: от изготовления фотомасок до тестирования и упаковки готовых чипов. Эксперты считают, что к закупкам оборудования для производства чипов в существенных объёмах компании Илона Маска не приступят в ближайшие пару лет.

Теги: tesla, spacex, илон маск, производство микросхем, terafab
