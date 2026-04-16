Продажи PlayStation 5 взлетели в преддверии резкого подорожания

В конце марта компания Sony объявила, что с апреля поднимет цены на игровые консоли семейства PlayStation 5 по всему миру. Первая неделя апреля, как поясняют знакомые со статистикой источники, в США обернулась для PlayStation 5 двукратным ростом расходов на покупку со стороны местных покупателей. Выручка за период оказалась рекордной для текущего года.

По статистике Circana, американские покупатели игровых консолей за первую неполную неделю апреля потратили на них примерно в два раза больше денег, чем годом ранее. Неделя стала рекордной с точки зрения выручки в текущем году. Напомним, стоимость базовой PlayStation 5 в масштабах американских розничных цен с начала месяца выросла с $550 до $650, а PlayStation 5 Pro подорожала с $750 до $900. Поскольку предпосылок для стабилизации цен на память и ряд других компонентов не ожидается, покупатели решили запастись игровыми консолями, пока те не подорожали ещё сильнее.

Sony не является единственным поставщиком игровых консолей, решившимся на повышение цен из-за подорожавшей памяти. Кроме того, разработка консолей нового поколения в таких условиях может быть затянута на неопределённый срок. Данный сегмент рынка исторически был чувствителен к ценам, поскольку сами консоли обычно продавались на грани окупаемости или даже в убыток, а основной доход достигался за счёт реализации игр. Поменять стереотипы мышления покупателей консолей в новых условиях будет непросто.