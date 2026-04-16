Сегодня 17 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли Продажи PlayStation 5 взлетели в преддве...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Продажи PlayStation 5 взлетели в преддверии резкого подорожания

В конце марта компания Sony объявила, что с апреля поднимет цены на игровые консоли семейства PlayStation 5 по всему миру. Первая неделя апреля, как поясняют знакомые со статистикой источники, в США обернулась для PlayStation 5 двукратным ростом расходов на покупку со стороны местных покупателей. Выручка за период оказалась рекордной для текущего года.

По статистике Circana, американские покупатели игровых консолей за первую неполную неделю апреля потратили на них примерно в два раза больше денег, чем годом ранее. Неделя стала рекордной с точки зрения выручки в текущем году. Напомним, стоимость базовой PlayStation 5 в масштабах американских розничных цен с начала месяца выросла с $550 до $650, а PlayStation 5 Pro подорожала с $750 до $900. Поскольку предпосылок для стабилизации цен на память и ряд других компонентов не ожидается, покупатели решили запастись игровыми консолями, пока те не подорожали ещё сильнее.

Sony не является единственным поставщиком игровых консолей, решившимся на повышение цен из-за подорожавшей памяти. Кроме того, разработка консолей нового поколения в таких условиях может быть затянута на неопределённый срок. Данный сегмент рынка исторически был чувствителен к ценам, поскольку сами консоли обычно продавались на грани окупаемости или даже в убыток, а основной доход достигался за счёт реализации игр. Поменять стереотипы мышления покупателей консолей в новых условиях будет непросто.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: sony, playstation 5, playstation 5 pro, игровые консоли, цены
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
