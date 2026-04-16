Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки

Исследование аналитической компании Newzoo показало, что пользователи ПК всё меньше времени и денег тратят на горячие игровые новинки и всё больше — на проверенные временем хиты.

По данным Newzoo, крупнейшие игры всё ещё доминируют на рынке, однако в меньшей степени, чем раньше. Тенденция наблюдается на консолях (PlayStation, Xbox) и в особой степени на ПК.

В частности, на территории западных стран больше половины (56 %) выручки с игр для ПК теперь приходится на проекты за пределами топ-20 (см. изображение ниже). Ещё год назад показатель составлял 48 %.

Больше других от этой тенденции на ПК выигрывают ролевые (Cyberpunk 2077, Elden Ring, Skyrim) и приключенческие игры (Red Dead Redemption 2, Dead by Daylight), а также симуляторы выживания (Rust, DayZ).

Кроме того, продолжают продаваться релизы 2025 года, уже выпавшие из рейтинга бестселлеров, включая кооперативный хоррор R.E.P.O. и средневековую ролевую игру с открытым миром Kingdom Come: Deliverance 2.

«На ПК пространство за пределами топ-20 становится всё более экономически значимым. Это не делает рынок неконцентрированным, но придаёт играм не на самом верху больше коммерческого потенциала», — отметили в Newzoo.

Если раньше на исходе запала новых и трендовых игр наблюдался резкий спад популярности, то теперь многие ждут распродаж или просто свободного времени, чтобы ознакомиться с релизами, которые были популярны год назад.